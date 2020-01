Was fasziniert Sie an der Violine, Daniel Hope?

Kiel

Mr. Hope, was bedeutet für Sie die Schirmherrschaft über das "Instrument des Jahres 2020"?

Ich habe mich sehr gefreut über die Möglichkeit, ein Instrument in Szene setzen zu können. Solche Anstöße sind wichtiger denn je, weil sie eine Musikausbildung für Kinder symbolisieren, die leider immer weniger Relevanz in Schulen und dem Alltag bekommt. Als Vater von zwei Jungs, für die technologische Angebote sofort auf ihr Leben zugreifen, bin ich der Meinung, dass wir Kunst und Kultur, Instrumente und Musik brauchen, um die Seele zu öffnen. Nur so kommt man auf andere Ideen, taucht in ein anderes Universum ein. Deshalb bin ich hier – und aufgrund meiner emotionalen Verbindung zu Schleswig-Holstein.

Wie sah bei Ihnen die Initialzündung in Sachen Violine aus?

Wenn Kinder zum ersten Mal ein Instrument in den Händen halten und die ersten Töne daraus hervorlocken, wenn sie erstmals erleben, dass sie Musik kreieren, ist das eine Öffnung der Seele. Ich habe das schon mit dreieinhalb Jahren erlebt. Und jedes Mal in meiner nun über vierzigjährigen Geigerkarriere spüre ich noch das gleiche Kribbeln, wenn ich den Geigenkoffer öffne.

Apropos Instrument: Sie haben auch mal Saxofon gespielt, hätten also auch schon vor einem Jahr das Saxofon als Jahres-Hit anpreisen können ...

Ich habe das tatsächlich mal gespielt. Mit fünfzehn habe ich mich für Jazz interessiert und zwei Jahre Unterricht genommen, sogar ein paar Konzerte damit gemacht. Das hat Spaß gemacht und war für mich wichtig, denn heute leite ich ein Orchester und arbeite viel mit Bläsern. Wenn ich mir dann eine bestimmte Farbe wünsche, weiß ich besser, was das heißt. Denn die Atemtechnik ist doch sehr schwierig und anders als auf der Geige – ich bleibe ihr also treu (lacht).

Was ist für Sie die besondere und wichtigste klangliche Eigenschaft der Violine?

Die meisten Menschen sind verbunden mit dem Lied, das die Eltern ihnen vorsingen. Es wurde auch bei mir viel gesungen zu Hause. Als ich gemerkt habe, dass man dem Gefühl durch die Geige nahe kommt und sogar noch größere Ausdrucksmöglichkeiten darauf hat, war ich fasziniert davon. Es mag zu Anfang frustrierend sein, auf einer Geige Töne zu produzieren – gerade im Vergleich zum Klavier, wo auf Tastendruck schon etwas funktioniert. Aber dieses Herantasten auf der Geige, die respektvolle Begegnung mit ihr, damit sie antwortet, das war für mich handwerklich besonders spannend. Und wenn dann andere Mitmusizieren, potenziert sich die Faszination. Das hat meine erste Lehrerin hervorragend gemacht, denn sie hat immer auch Gruppen unterrichtet. Man wird Teil einer Einheit. Und ich bin ihr bis heute für den „Cowboy-Chorus“ dankbar: Wir mussten alle während des Spielens im Kreis laufen. Ganz oft wird man nämlich beim Spielen steif, wenn man noch keine souveräne Technik hat. Im Laufen bleibt man locker und flexibel. Und dann hat sie uns Improvisation beigebracht, nämlich improvisierend das aufzugreifen und fortzusetzen, was der Vorige begonnen hat. Kinder sind schnell im Kopf, lernen das spielerisch. Gemeinsame entwickelte Freude stellt sich rasch ein. Nicht nur für Profimusiker, sondern auch für Hörer.

Die Violine Die Violine, auch Geige genannt, taucht zum ersten Mal im Jahr 1523 im norditalienischen Turin auf. Sie ist das Sopraninstrument einer Instrumentenfamilie, die sich aber nicht auf einen expliziten Erfinder zurückführen lässt. In Italien erlebte das viersaitige Streichinstrument seinen Aufschwung. Vor allem Cremona galt als Zentrum des Geigenbaus. Von der klassischen Musik mit Sinfonik und Kammermusik ausgehend wurde die Violine auch von Filmmusik und Jazz entdeckt, spielt in der Weltmusik und dem Folk eine wichtige Rolle, findet aber auch in Rock, Pop, Metal oder R'n'B Verwendung - es gibt kaum ein Musikgenre, in dem die Geige nicht vertreten ist.

Wo liegen Ihre Vorlieben im Repertoire?

Die Belle Epoque ist für mich besonders spannend. Da wird es demnächst eine neue CD geben. Außerdem natürlich Beethoven – und das nicht nur in diesem Jahr. Wenn ich unter all den Komponisten, die ich liebe und verehre, wirklich einen aussuchen müsste, wäre er das wahrscheinlich. Er ist der originellste, seine Hürden sind am schwersten zu überwinden.

Das Niveau der Profis ist in den vergangenen 25 Jahren stetig gestiegen. Wird heute auch stilistisch, beispielsweise durch den Einfluss der historisch informierten Aufführungspraxis, völlig anders Geige gespielt?

Das kann man vielleicht so extrem nicht sagen. Aber es gibt Unterschiede. Vor allem ist zu begrüßen, dass es heute viel mehr Geigerinnen gibt. Die Mehrzahl der Bewerberinnen, wenn wir beim Zürcher Kammerorchester eine Stelle ausschreiben, sind weiblich. Das ist neu und wunderbar, aber schwer zu sagen, ob das auch klangliche Auswirkungen hat. Und andererseits wirkt inzwischen die Repertoire-Erkundung durch die Norringtons und Gardiners der Musikwelt beidseitig, wenn sie sich auch an Mahler oder Alban Berg herantrauen. Umgekehrt spielen die „modernen“ Geiger endlich auch wieder Barockrepertoire. Dieses stilistische Sich-Überkreuzen finde ich sehr gesund. Jede Epoche fordert aber heute vom Interpreten einen eigenen Klang.

Sie sind neu im Rat der Dresdner Musikhochschule tätig. Unterrichten Sie auch?

Nein. Allenfalls in Meisterkursen.

Und würden Sie in dem Kontext sagen, dass Sie mit Ihren Lehrern wie Zakhar Bron aus der russischen Schule stammen?

Teilweise schon, vor allem was die technische Seite angeht. Wenn ich Meisterkurse gebe, gehe ich diesen Weg. Aber was Klanggestaltung angeht, waren große Musiker wie Menahem Pressler oder Yehudi Menuhin für mich wichtig. Menuhin hat 1929 als 12-Jähriger drei Violinkonzerte in einem Konzert gespielt, eines von Bach, das von Beethoven und das von Brahms – das schafft heute kein Geiger. Er war ein Wunder. Und dann dieser mutige Entschluss nach 1945 Uhr nach Deutschland zurückzukommen, das Mendelssohn-Konzert zu spielen und Furtwängler die Hand zu reichen ... In der Nähe von so einem Menschen aufwachsen zu dürfen, war ein Privileg. Er war nicht immer einfach, aber extrem geduldig, großzügig, aber auch fordernd. Ich habe persönlich sehr viel von ihm lernen dürfen. Stilistisch bin ich wohl eher ein Hybrid, aber das Russische ist der geigerische Kern.

