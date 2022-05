Daniel Kehlmann las im Schauspielhaus Kiel

Kiel

Wie er mit seinem Jutebeutel ein bisschen zögerlich auf die Bühne schlendert, sieht Daniel Kehlmann immer noch aus wie der noch kaum bekannte große Junge, der im Jahr 2000 im Literaturhaus aus dem Roman „Mahlers Zeit“ las. Die Geschichte des neunjährigen Mathe-Genies David, der Fußball genauso gut kann.

Es ist dann auch ein kleines Déjà vu, als der Schriftsteller im gut, aber trotzdem zu wenig besuchten Schauspielhaus noch einmal zu seinem zweiten Roman greift und die „Fußballszene“ liest: David, der Ball, die gegenläufige Flugbewegung, die in einem einzigen vollkommenen Glücksmoment endet, als der Torwart, den Ball fest an der Brust, am Boden liegt.

Immer wieder hat Daniel Kehlmann in Kiel Lesestation gemacht

Wolfgang Sandfuchs hat sich diese Episode gewünscht. Der Leiter des Literaturhauses hat Kehlmann damals und dann immer wieder nach Kiel eingeladen – und dass sich das damals wie eine Entdeckung angefühlt hat, merkt man ihm immer noch an. So hat sich Sandfuchs mit dem Besuch des Schriftstellers auch schon ein kleines Abschiedsgeschenk gemacht, bevor er Ende Juni in den Ruhestand geht.

Kehlmann ruckelt an der Brille, schaut etwas blind in die Gegend und liest sich querbeet durch Jahre und Bücher; eine Zeitreise auch in lange nicht Gelesenes, wie er sagt, um etwa Alexander von Humboldt und seinem Assistenten Bonpland am Orinoko („Die Vermessung der Welt“) wieder zu begegnen, oder Elisabeth Stuart, die in „Tyll“, dem 2017 erschienenen Roman über den 30-Jährigen Krieg, mit ihrer Ehe mit Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz, den Deutschen und ihrer „klobigen Sprache“ hadert.

Kehlmanns Lesen ist ein langer ruhiger Fluss, unterbrochen von kleinen Anekdoten oder dem Nachdenken über das eigene Schreiben, das aber viel weniger theoretisch klingt als dass es die Geschichten im Denken fortsetzt. Ein Eintauchen in die geschliffene Sprache mit ihrem geschmeidigen Rhythmus, dem leisen Humor. Und zu den ungemein plastischen, oft historischen Figuren, die in Kehlmanns erfundenen Gesprächen so lebendig werden wie Gäste am Nebentisch im Kaffeehaus.

Der Bestseller-Autor und die Lust am Neuen

Am spitzfindig komischsten in seinem ersten Theaterstück „Gespenster in Princeton“, in dem Kehlmann den unter Paranoia leidenden Logiker Kurt Gödel mit Albert Einstein auf einen Spaziergang und in die wunderbarsten logischen Kapriolen schickt. Wissenschaftler, gibt der 47-Jährige im Gespräch mit Sandfuchs zu, faszinieren ihn. Und ein Logiker, der an Geister glaubt, ist für Kehlmann natürlich ein gefundenes Fressen.

Man erfährt, dass er Stücke und Drehbücher schreibt, demnächst sogar für eine österreichische TV-Serie; ahnt etwas vom Abenteuer des Schreibens, wenn er erzählt, dass er sich auch als gestandener Autor bei jedem neuen Roman als Anfänger fühlt, weil „das Risiko des Scheiterns“ jedes Mal neu da sei: „Man befindet sich immer in dieser Zone der Unsicherheit und ständigen Schwankungen.“

Am Ende des Abends fühlt es sich an, wie in dem Moment, als David in „Mahlers Zeit“ seinem Freund erklärt, Zeit gebe es gar nicht, und der antwortet: „Das ist ein Trick, sie ist ja da.“ Das Paradox der Literatur, die immer jetzt ist, egal wie vergangen und oft gelesen die Geschichte ist.