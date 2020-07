Kiel

„Das sind alles Lieblingsbilder“, sagt Daniel Richter und muss kaum hinschauen auf die kleinformatigen Gemälde an den Wänden, die er für die Ausstellung in der Galerie seines Bruders Marc Richter zusammengestellt hat. „Bilder, die ich auch nicht verkaufen will.“

Die Problemkinder unter den Bildern

Manche waren Vorstufen für die großen Gemälde, auf denen grelle Farben und jene ungefähren, oft bedrohlichen Gestalten wogen, mit denen er in den Nullerjahren berühmt geworden ist. Andere sind Versuche, bei denen der Maler es belassen hat: „Weil ich sie im großen Format nicht lösen konnte. Das sind die Problemkinder, an denen man hängen bleibt.“

Die rotglühende Horde, aus der vorn eine dunklere Gestalt heraussticht und die den Raum dominiert, gehört zu ersteren. „Ist das ein Soldat oder ein Musiker? Auf jeden Fall finde ich den Gesichtsausdruck von dem Typen gut.“ Das Ambivalente, Andeutungshafte macht die ausgestellten Bilder aus. Auch das Lieblingsstück von Bruder Marc, entstanden in der Wendezeit: Ein wildes Amalgam verzerrter Mienen und wogender Körper in Feuerfarben.

Vom Punk-Cover auf die große Leinwand

Richter, im vergangenen Herbst mit einer Ausstellung in New York und jüngst in Salzburg zu sehen, ist zum 80. Geburtstag der Mutter von Berlin nach Lütjenburg gekommen. Und um die Ausstellung zu eröffnen. Hallo Mama heißt sie, was ein bisschen nach Jonathan Meese klingt, mit dem Daniel Richter schon lange befreundet ist und viel zusammengearbeitet hat: „Aber bei Jonathan ist die Mutter immer dabei ...“

In Lütjenburg ist der 58-Jährige aufgewachsen und froh, dass er in den Achtzigern fortgegangen ist („Zuhause ist immer da, wo man gerade herkommt“). Nach Hamburg, in die Hausbesetzerszene, später an die Hochschule für Bildende Künste zu Wolfgang Büttner. Die erste Einzelausstellung im Museum hatte er 2001 in der Kunsthalle Kiel, da waren auch die Cover und Plakate zu sehen, die er in Hamburg für die Goldenen Zitronen und andere Punkbands gemacht hat. „ Hans-Werner Schmidt war das noch“, sagt er, „gute Ausstellung. Die Kunsthalle hat ja auch noch Bilder gekauft.“ Damals waren sie allerdings noch erschwinglich; heute werden Richters Gemälde teils für sechsstellige Summen gehandelt.

Zwischen Selbstironie und Kunstdiskurs

Ausgangspunkt für einen gedanklichen Abstecher ins Museumswesen: „Da werden riesige Architekturen hingestellt, Prachtbauten, denen am Ende das Geld für die Kunst und die Sammlung ausgegangen ist.“ Da schwingt der Unmut über die Gewichtung mit.

So mäandert Daniel Richter durchs Gespräch, bringt mal konzentriert die Welt und seine Kunst auf den Punkt, um im nächsten Moment durch Metaphern und Vergleiche zu irrlichtern. Da bricht der Anarcho durch, der auch die Bilder schön vieldeutig flirren lässt. „Ich glaube“, sagt er, „dass Malerei, ob man sie mag oder nicht, immer noch so etwas ist wie das Rückgrat dessen, was wir uns als Kunst vorstellen.“

Die körperliche Dynamik im Großformat

Am kleinen Format – in Lütjenburg zeigt er neben den Gemälden auch eine Reihe (verkäuflicher) Zeichnungen, blaurot dominiert, irgendwo zwischen Agitprop und Bilderbuch – schätzt er die Intimität und die Draufsicht, die es vorgibt. „Im Großen dagegen findet eine körperliche Dynamik statt.“ Und der Unterschied beim Malen? „Entweder man leitet ein Orchester oder man spielt Gitarre.“ Mit einem Grinsen flutschen Richter solche Sätze raus, selbstironisch und mit Spaß am Geistesblitz. Das kann klingen wie rebellisch hingefrotzelte Parolen oder wie Songzeilen. So wie die Titel seiner Bilder: Rasende Irre, Jawohl und Gomorrha, Of unheard crimes, The rise of fascism. Zwischendurch, als ihn der Fotograf in den Blick nimmt, kommt auch mal sowas: „Ich frag mich gerade, ob meine Haare gut liegen. Meine Haare liegen nie gut.“

Die Bilder in Lütjenburg übrigens kommen ohne Titel aus: „Die kleinen kriegen keine“, sagt er und zieht die Mundwinkel hoch. Was ihn interessiert, ist nicht die Erweiterung des Politischen in die Kunst, sondern wenn die Kunst politisch wird, den Diskurs anstößt.

Sein Fokus hat sich in den letzten Jahren verändert, von den wenn auch schemenhaften Figuren ins Abstraktere: „Die Bilder haben sich vom Narrativ gelöst. Das ist unkontrollierter, auch freier“, sagt Richter. Und dann: „ New York, Paris, Lütjenburg.“ Und Marc Richter ergänzt: „Das ist ein Weg.“

Bis 19. September. Galerie Richter, Niederstraße 19, Lütjenburg. Mo-Fr 10-13, Mo/Di/Do/Fr16-18 Uhr, Sbd 11-14 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung. www.galerie-richter.de