Die Rock'n'Roll-Maschine läuft und läuft

Kiel

Neun Studioalben hat die Band bisher veröffentlicht, das neueste trägt den Titel „A Rock Supreme“ und dient, genau wie seine Vorgänger, im Grunde nur dem Zweck, das Material live zu präsentieren. Die Bühne ist der Ort, an dem die Rock’n’Roll-Maschine Danko Jones am geschmeidigsten läuft.

Zur Zeit kann sich die Band als Europa-Support für die dänischen Rockstars Volbeat auch in den großen Arenen präsentieren, eine Clubshow ist die richtige Gelegenheit, den Hahn einmal ganz aufzudrehen. Ein kurzer militärischer Gruß im Vorbeigehen und eine geballte Faust, dann heißt es „I Gotta Rock“.

Ein kompakter Dreieinhalbminüter mit gedämpften, dann offenen Achtelschlägen, die später einer Gitarrenmelodie weichen. Danko Jones geht eine Symbiose mit der Gitarre und dem Mikro ein und presst die Worte kraftvoll heraus. Bassist John Calabrese, kurz „JC“ nutzt seinen Freiraum zum Springen und zur Publikumsanimation am Bühnenrand, obwohl es da nicht mehr viel zu animieren gibt.

Männer bei der Arbeit

Mit ausladenden Bewegungen bearbeitet Drummer Rich Knox die Felle – Männer bei der Arbeit. Das Trio steht für die Attitüde der Wahrhaftigkeit, des bühnengelebten Rock’n’Rolls, ein bisschen Sex hier, ein bisschen Working-Class-Heroismus da, Drogen hingegen sind kein großes Thema bei Danko Jones. Adrenalin und Testosteron reichen vollkommen, um die Party zu schmeißen.

Die Hymnen dazu heißen „(Do You Kiss On Your) First Date“, vom Publikum sehr zur Freude von Herrn Jones geschlossen mitgesungen, „ Lipstick City“, „Code Of The Road“ oder „Had Enough“, ein immens drückender Rocker mit einem bewährten Riff, für das die Bezeichnung „cool“ erfunden worden wäre, gäbe es sie nicht schon.

Der beste Song, der je geschrieben wurde

Selbstredend bleibt es nicht nur bei markigen Texten, sondern auch die Anmoderationen schlagen in dieselbe Kerbe: „Ist es arrogant, wenn ich eure Antwort vorwegnehme, dass ihr den verdammt besten Abend seit sehr langer Zeit habt?“, fragt Danko wiederholt die Stimmung ab. Lange „ Danko Jones“-Anfeuerungen kommentiert er mit den Worten, dies sei der beste Song, der je geschrieben wurde; ein Hit-Song, der gern zwanzig Minuten lang sein dürfe. „But let’s get back tot he Rock’n’Roll-Show“, bringt er die Zuschauer zwischen 20 und 60, ein paar Kinder sind auch darunter, wieder auf Kurs.

„We’re Crazy“, „My Little R’n’R“ und drei Zugaben drücken die letzten Schweißtropfen aus den Körpern. Der letzte Song heißt bewährt kurz und knapp „Rock Shit Hot“. „It’s the first song we’ve ever written and we fuckin‘ keep playin‘ it“, stellt Danko Jones klar. Und genau für diese unbeirrte Konstanz liebt das Publikum die Band.