Kiel

Ach was, hatte die Mutter noch wenige Wochen vor dem russischen Einmarsch abgewehrt: „Da passiert nichts. Wir bleiben hier.“ Alles Putins Drohgebärden. Dann kam der Krieg doch in die Ukraine. Drei Tage lang, erzählt Yaroslav Ivanenko, konnte er nicht schlafen. Der erste Impuls war, gleich nach Kiew zu fliegen, aber einen Tag später war der Luftraum schon zu.

„Das ist meine Stadt“, sagt Kiels Ballettchef, der in Kiew groß geworden ist, jeden Sommer dort die Familie besucht und an der Oper regelmäßig inszeniert, zuletzt im Juni 2021 ein Dante-Projekt. „Aber jetzt ist alles geschlossen.“ Keine Vorstellungen, keine Proben, erzählen die Kollegen in Kiew. Ivanenko mag sich kaum vorstellen, was noch alles passieren könnte in der geschichtsträchtigen Metropole mit der alten Architektur, von der etliche Teile zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen.

Kieg in der Ukraine: Im Ballett Kiel schauen sie jetzt Nachrichten nonstop

„Ich hoffe nur, dass die ganze Welt jetzt verstanden hat, was Putins Regime bedeutet“, sagt er und zählt die Kriege auf, die Russland seit 1990 vom Zaun gebrochen hat: Moldawien, Tschetschenien, Abchasien, Ukraine. „Aber die Ukraine ist seit 30 Jahren unabhängig. Wir haben eine andere Perspektive als in Russland, es herrscht ein freier Geist. Und den möchten wir behalten.“

Nun schaut Ivanenko Nachrichten, „nonstop“, wie er sagt. Manchmal auch schon um drei Uhr nachts. Dabei hat er den Fernseher schon vor Jahren rausgeworfen. „Aber wenn ich dann morgens in den Ballettsaal komme, dann bin ich glücklich“, sagt er auch. Dann bleibt der Krieg für eine Weile vor der Tür. „Ich möchte meine Sorge nicht ins Ballett, den Krieg nicht in die Kunst hineintragen.“ Auch Tänzerin Sabina Faskhi sagt das: „Ich habe so viele Freunde in der Ukraine, und da ist überall Angst. Aber egal, welche Probleme ich habe – wenn ich im Studio bin, kommt alles raus.“

Im Kieler Ballett halten Tänzerinnen und Tänzer in Kriegszeiten zusammen; oben Mitte: Ballettchef Yaroslav Ivanenko. Quelle: Björn Schaller

Die Kunst ist ihnen wichtig, gerade jetzt. „Kunst bringt die Menschen zusammen“, sagt Ivanenko und bedauert, dass sich ein angesehener internationaler Künstler wie Gergiev nicht von Putin distanziert und sich so auf die Seite eines Diktators stellt, der einen Krieg beginnt.

Für die Tänzerinnen und Tänzer im Ballett Kiel ist Multikulti Alltag

In seiner Ballettcompagnie mischen sich Tänzer aus der ganzen Welt, mehr noch als andere Künste ist der Tanz ein internationales Unternehmen: Von Kirgisien bis Japan, von Brasilien und Kuba bis Russland sind sie hier versammelt. „Das ist ja das Tolle“, sagt Ivanenko, „dass in der Compagnie so viele unterschiedliche Energien, so viele Farben zusammen fließen.“

Für die Tänzerinnen ist Multikulti Alltag. „Ich bin in Moskau geboren, lebe aber seit einem Vierteljahrhundert in Deutschland“, sagt Alexey Irmatov, „aber ich kann mich mit keinem Land identifizieren, ich bin einfach nur Künstler. Und die Menschen, die sieht man doch einfach als Menschen. Die ordnet man nicht einer Nationalität zu.“ Das geht seiner Freundin Sabina Faskhi ähnlich: „Ich bin Tatarin, mein Großvater war Mullah auf der Krim – aber das ist gar kein Thema bei uns.“

Angespannt sind sie, besorgt auch um Freunde: „Russland und die Ukraine haben so viel gemeinsam“, sagt Irmatov, „und was dort passiert, ist einfach nur zu verurteilen.“ Das auszublenden, fällt ihm nicht leicht: „Man hat das schon ständig im Hinterkopf. Aber hätten wir keine Proben, wäre ich wahrscheinlich nur noch am Nachrichten checken.“ Noch nie, erzählt er, habe er soviel Propaganda gesehen wie jetzt gerade auf den russischen Kanälen.

Theater Kiel plant Benefiz-Veranstaltung für die Ukraine

Yaroslav Ivanenkos Eltern haben Kiew mittlerweile verlassen, sind zum Onkel gezogen, der 70 Kilometer entfernt auf dem Dorf lebt. „Das fühlt sich sicherer an“, so der Ballett-Chef. Mit der Schwester, die in Italien lebt, haben sie noch überlegt, ob es die Möglichkeit gibt, über Polen auszureisen – „aber mittlerweile ist das Risiko zu groß“, sagt er.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Tänzerinnen und Tänzer haben derweil schon einen Hilfskonvoi organisiert. Der bringt jetzt von Medikamenten und Babywindeln bis zu Batterien und Powerbank Dinge des täglichen Bedarfs an die polnisch-ukrainische Grenze. „Erst war ich frustriert, dass ich nicht dorthin kam“, so Ivanenko, „aber ich habe gemerkt, dass es besser geht, von hier aus zu helfen.“ Am 28. März etwa plant das Theater Kiel auch eine Benefiz-Veranstaltung.

Der Ballettdirektor ist froh, dass Europa so geschlossen hinter der Ukraine steht, „die Welt so zusammensteht“. Und er ist beeindruckt, wie sich der ukrainische Präsident Selenskij gerade zum Staatsmann mausert. Natürlich hoffen sie alle, dass der Krieg bald vorbei sein möge. „Die Welt hat doch eigentlich gerade ganz andere Probleme“, sagt Alexey Irmatov. „Corona, Klimakrise - da noch einen Krieg anzufangen, das ist verrückt.“