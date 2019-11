Mundstuhl: Tandem mit viel Tempo

Kiel

Das Tandem verliert sich nahezu in hitzigen wie temporeichen Debatten, generiert von witzdurchzogenen Theorien, die so wild sind wie ihre „Flami(o)ngo“-Kostüme. Lars habe in Miami Disneyland nicht gefunden, weil der Geschäftsführer dort eventuell einen Wasserskiunfall hatte und den Erlebnispark geschlossen hat. Oder, wie Andre hinweist, weil sich das Disneyland in Orlando befindet.

Derbe Späße und politische Inkorrektheit

Als Peggy und Sandy, den bildungsfernen, arbeitslosen Müttern aus dem ostdeutschen Plattenbau, geht es aber erst richtig in die Vollen. Da wird nicht an derben Späßen und politischer Inkorrektheit gespart. Peggys Sohn Justin hat zuletzt auf einer Demo mit ausgestreckten rechtem Arm den Hochwasserstand angezeigt und seine Band Hass-Hass, abgekürzt HH, sei doch gar nicht mehr so wütend. Nur vor Ehemann Christian hat sie Bedenken, „wenn der mich wieder aufbockt und mir seine Ladung reinballert.“ Die Lachtränen fließen und Mundstuhl legen nach. Als dauerbekiffte Friedensaktivisten haben sie in der „Sea Shepherd Rhein/Main Ortsgruppe Frankfurt“ nichts zu tun, denn es gibt dort keine Blauwale, stattdessen geben sie eine „Ode an den Klabusterbär“ zum Besten.

Kult-Figuren mit "Kanak Sprak"

Die Solos von Andre als Grill-fanatischer Koch mit rustikalen Methoden und Lars als heiratsunwilliger, aggressiv-brüllender Hau-Drauf („Stundenlang haben sie die fette Alte beim Brautkleidkauf ausgemessen. Probiert doch mal den Seekuh-Schnitt“) wirken noch nach, da kehren Mundstuhl als Asis Dragan und Alder zurück. Jene „Kanak Sprak“ sprechende Kult-Figuren, mit denen ihnen einst der Durchbruch gelang. In einem aufbrausenden Beleidigungswettbewerb wollen sie sich gegenseitig überbieten. Alder trainiert „Griffkraft“, Dragan stellt infrage, „wie das bei einem Straßenkampf helfen soll“ und zeichnet seinerseits eine Fluchtgeschichte vor der Polizei nach, die allerdings verdächtig nach dem ersten Teil der Rambo-Filme klingt.

Sickroy und Fried und der Tigerbiss

Mit dem Magier-Paar Sickroy und Fried wird dem Abend noch die Krone aufgesetzt. Nach einem Tigerbiss in den Kopf ist Sickroy geistig und körperlich beeinträchtigt, erscheint mit Rollator und gibt stöhnende Laute von sich. Dementsprechend sind die Zaubertricks auf ihn abgestimmt und wenn selbst die Protagonisten lachend aus ihren Rollen fallen, brauchen sich die rund 100 Gäste ihrer Lachtränen nicht zu schämen.

