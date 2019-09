Kiel

Ein triftiger Grund könnte Big Daddy Wilson sein. Der Blick ist auf dem Duckstein-Festival bei den allermeisten Besuchern gen Bootshafen-Bühne gerichtet, denn dort lässt die aus North Carolina stammende Stimmgewalt tief in ihre Soulseele blicken. Umrahmt von seiner Band, den Goosebumps Brothers, singt der stilvolle Blueser von seiner Mutter, von der Liebe und vom Lebensgefühl des Blues. Die Liebe und den Blues fand Wilson Blount, so sein bürgerlicher Name, übrigens in Deutschland, feierte letztes Jahr 25-jähriges Bühnenjubiläum und glänzt weiterhin mit Authentizität.

„That’s the blues, folks!“

Musikalisch liegt der Fokus deutlich auf Big Daddy Wilsons dunklem Bariton sowie den ausgereiften, Roots-Blues nahen Arrangements. Bei aller Virtuosität und Spielfreude wirkt der Sound aufgeräumt, alles hat seinen Platz. Das Quintett nimmt in den genretypisch minutenlangen Nummern wie "I`m Walking" oder dem Titelsong vom gleichnamigen aktuellen Album "Deep In My Soul" gerne die erste Ausfahrt Richtung Solo. Angefeuert von Frontmann Wilson („Go ahead, go ahead“) macht der Soul ein paar Momente lang Alltag und Nässe vergessen. Der nur logische Szenenapplaus folgt und Big Daddy Wilson bringt es grinsend auf den Punkt: „That’s the blues, folks!“

Am Bootshafen dem Nieselregen trotzen

Obwohl der Blick in den bleiern-dunklen Wolkenhimmel bedrohlich anmutet, bleibt der große Guss aus. Angezogen von Wilsons warmer Soulstimme (und ganz vielleicht auch vom Duft gebrannter Mandeln) kommen gar weitere Hörer an den Bootshafen und trotzen dem Nieselregen. Spaß ist eben immer noch, was man selbst daraus macht. tbu

Duckstein Festival heute 16-23 (Rockhouse Brothers ab 19.30 Uhr), Sa. 13-23, So. 13-21 Uhr. www.duckstein-festival.de

