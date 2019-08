Lutterbek

Das Hamburger Duo hat sich eines echten Aufreger-Themas angenommen. Nachbarn hat schließlich jeder – egal ob Individuum oder Nation. Unter diesem Thema lässt sich so einiges subsumieren, von politisch bis privat. In bester Stand-up-Manier begrüßen die beiden Kabarettisten, die seit satten 35 Jahren ihr satirisches Handwerk betreiben und in Hamburg ein eigenes Haus bespielen, zunächst das Publikum im Metro zu einer „Nachbarschafts-Versammlung“ der besonderen Art. Da wird die erste Reihe angeraunzt, weil sie immer die dreckigen Schuhe im Treppenhaus stehen lässt, und über den Mitbewohner aus dem Erdgeschoss, genannt „ Hermes“, wird gelacht, weil er stets die Pakete fürs ganze Haus entgegen nehmen muss. Wie ein altes Ehepaar geben sich Loenicker und Petersen hier die Stichworte oder fallen sich gekonnt in dieselben.

Hin zum effektgeladenen Nummern-Kabarett

Dann weitet das Duo die Themen Stück für Stück und Szene für Szene zu einem effektgeladenen Nummern-Kabarett. Die komplizierten Verhältnisse in Zeiten von Patchwork-Familien werden erörtert und auf die Spitze getrieben, wenn Kinder auf Familienfesten in Panini-Heftchen in Zukunft keine Fußballer-Bilder mehr sammeln, sondern die Fotos der unzähligen Verwandten. Es gibt kurze und knackige Begegnungen im Treppenhaus zwischen Bewohnern aus Mehrpersonen-Haushalten und Singles, die schnell und lautstark ob der verschiedenen gesellschaftlichen Ansichten aus dem Ruder laufen („Familienteutone“ –„Singulär-Arschloch“). Aber auch Länder haben bekanntlich Nachbarn: Nils Loenicker gibt den schwer vom Brexit genervten Choleriker, während Jan-Peter Petersen schön wortspielerisch die Verhältnisse auf der Insel der Möchtegern-Aussteiger verhackstückt.

Keine Scheu vor Kalauern und Übertreibungen

Das Tempo und die Sketch-Dichte sind enorm – auch enorm unterhaltsam. Da stört es nicht, wenn ein Gag mal schwächelt. Alma Hoppe scheuen die Kalauer und Übertreibungen nicht, sondern setzen gerne noch eins obendrauf, damit es richtig dicke kommt. Dabei werden sie auch im Politischen deutlich. Alles Mögliche an gesellschaftlichen Unwuchten nimmt sich Alma Hoppe vor: Pflegenotstand, Gentrifizierung. Dabei kennt das Duo keine Berührungsängste. Und das passt. Denn irgendwie sind wir in der globalisierten Welt doch schließlich alle Nachbarn.

