Bantry

Was gibt es Schöneres als nach dem Abendkonzert die lange Pause für einen Spaziergang durch die gepflegte Gartenanlage zu nutzen, beim Anblick der untergehenden Sonne über der Bantry Bay den eigenen Gedanken nachzuhängen, um dann durch das geräumige Foyer die Bibliothek zu betreten. Dort haben schon einige Leute Platz genommen. Es herrscht eine irgendwie feierliche Stimmung vor, denn die Kerzen auf dem Kronleuchter, der in den Spiegeln vielfach reflektiert wird, verbreiten ein warmes Licht.

Schuberts B-Dur-Sonate

Heute um halb elf steht die B-Dur Sonate von Franz Schubert auf dem Programm. Ein friedlich kreisendes lyrisches Thema blüht auf, um plötzlich von einem unheimlichen, tiefen Triller unterbrochen zu werden. Und obwohl danach alles wieder herrlich gesanglich klingt, ist die Gebrochenheit des scheinbar so eingängigen Werkes nicht zu überhören.

Pianist Finghin Collins

Das folgende Andante spielt der irische Pianist Finghin Collins derart zart schwebend, dass unser Zeitempfinden aufgehoben erscheint. Wenn dann am Schluss alle Stationen von Schmerz und Freude, von Melancholie, Gedankenschwere und überbordender Lebenskraft, von Abgründen und Glücksausbrüchen, von Nachdenklichkeit und Innerlichkeit durchlaufen sind, wenn die Fülle eines ganzen Lebens an uns vorbeigezogen ist, befreit der Applaus einen jeden von Beklommenheit und Melancholie. Inzwischen ist es dunkel geworden, aber mit Hilfe von Taschenlampen findet jeder seinen Weg vom Bantry House durch den Wald zum Ort zurück.

Late Night Concerts

Außer diesen intimen „ Late Night Concerts“ bietet das Festival natürlich auch noch eine außerordentliche Fülle an recht unterschiedlichen Werken zwischen Renaissance und dem 21. Jahrhundert. Obwohl der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven erst im nächsten Jahr gefeiert werden kann, standen seine Werke schon jetzt im Mittelpunkt, aber auf sehr originelle Art: Die sechs frühen Quartette seines Opus 18 wurden den sechs Haydn gewidmeten Mozart Quartetten in sechs etwa einstündigen Konzerten gegenübergestellt, gespielt von vier verschiedenen Quartetten, dem türkischen Borusan Quartet, dem aus vier Frauen bestehenden Quatuor Zaïde, dem Chiaroscuro Quartet und dem Dahlkvist Quartet – die Interpretationen waren entsprechend weit gefächert.

Mozarts Geist aus Haydns Händen

Dass Beethoven „Mozarts Geist aus Haydns Händen“ erhalten hat, ließ sich so auf wunderbare Weise nachvollziehen. Die Spätwerke des großen Bonner Meisters in den „ Late Night Concerts“ zu hören, ist ein besonderes Erlebnis. So begeisterte Dénes Várjon mit der „Hammerklavier-Sonate“, und die vier Borusans konnten in der festlich beleuchteten Bibliothek mit einer ebenso schroffen wie philosophischen Interpretation des Streichquartetts Opus 131 überzeugen.

Beethovens Erzherzogtrio

Spannend ist es aber auch, Beethovens „Erzherzogstrio“ mit dem Klavierquintett des 1908 geborenen türkischen Komponisten Ulvi Cemal Erkin in einem Konzert nebeneinander zu hören. Erstaunlich, wie sehr die türkische Musik seit der Öffnung der Türkei durch Kemal Atatürk von westlicher Kultur beeinflusst worden ist! Das kraftvolle, höchst originelle Erkin-Quintett wurde von den Borusans und Finghin Collins so engagiert vorgetragen, als wollten sie beweisen, dass die Türkei eben doch zu Europa gehört.

Lera Auerbach : The Mirror has three Faces

Es ist frappierend zu erleben, dass ein bestens bekanntes und beliebtes Werk durch eine kluge Programmgestaltung in neuem Licht erscheinen kann: So geschehen mit Beethovens Geister-Trio, das durch die Gegenüberstellung mit dem aufrüttelnden, vom Delta-Trio leidenschaftlich gespielten „The Mirror has three Faces“ der russisch-amerikanischen Komponistin Lera Auerbach (*1973) neu zu erleben war.

Gründer und Intendant in Bantry

Francis Humphrys, der Gründer und Intendant des Festivals, liegt ganz im Trend der Zeit, wenn er, wie schon vor einem Jahr, großen Wert darauf legt, „women composers“ zu Wort kommen zu lassen. Wer glaubte, Humphrys habe bereits 2018 alle in Frage kommenden Komponistinnen vorgestellt, der irrte gründlich. Es gibt eben sehr viel mehr als man glaubt – man muss halt ernsthaft nach ihnen suchen und den Mut haben, sie auch aufzuführen. Und noch wichtiger: Man muss sich eines aufgeschlossenen Publikums sicher sein, das neugierig auf Ausgefallenes ist. In Bantry ist das erfreulicherweise gegeben!

Sopranistin Clodagh Kinsella

So ist es dann auch tatsächlich möglich, ein ganzes Programm mit Komponistinnen aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu bestreiten. Die Nonne Isabella Leonarda (*1620), die am Hof von Versailles bestens bekannte Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (*1665), Francesca Caccini (*1587), die Tochter des berühmten Giulio Caccini, Barbara Strozzi (*1619), die Schülerin von Francesco Cavalli und Mutter von vier unehelich geborenen Kindern – sie alle haben Kompositionen geschaffen, die es Wert sind, gehört zu werden. Die Sopranistin Clodagh Kinsella und das aus vier Musikern bestehende Ensemble Dagda haben das mit Nachdruck bewiesen. Die kristallklare Stimme der irischen Sängerin mit diesen Werken zu hören, war ein Genuss für sich.

Emmanuelle Bertrand spielt Rita Strohl

Aber auch im 19. Jahrhundert gibt es Komponistinnen, die auf ihre Entdeckung warten. Großen Eindruck hat Louise Farrenc (*1804), die Gattin des Publizisten Aristide Farrenc, mit ihrem geistreichen Klavierquintett (op. 31) gemacht, noch imposanter aber war die von Wagner stark beeinflusste Rita Strohl (*1865), die in ihrer von Racine inspirierten Grande Sonate Dramatique „Titus et Bérénice“ die tragische Geschichte der beiden Liebenden in einer leidenschaftlichen Cellosonate nacherzählt. Die Cellistin Emmanuelle Bertrand und der Pianist Pascal Amoyel haben das Übermaß an Passion nur mit Mühe im Zaum halten können.

78 Veranstaltungen in Bantry

Während des 10-tägigen Festivals hat es 78 Veranstaltungen gegeben. Bei einem derart luxuriösen Angebot kann es natürlich nicht ausbleiben, dass jeder noch so interessierte Musikfreund das eine oder andere Konzert auslässt. In dem kleinen Bantry trifft man an jeder Straßenecke ein bekanntes Gesicht, und jedes Mal kommt die fast schon ritualisierte Frage: „Warst du im Konzert mit der großartigen... , dem wundervollen …? Nein? Da hast du aber was verpasst!“ Ja, so ist das in Bantry, die einen bedauern, was sie dies oder jenes verpasst haben, und die anderen sind dankbar für das, was sie erlebt haben.

2020 findet das Festival vom 26. Juni bis 5. Juli statt: www.westcorkmusik.ie