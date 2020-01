Warum heißt Lütjenburg Nordholm?

Kiel / Hamburg

Auf der Landkarte ist Nordholm so wenig zu finden wie Büttenwarder, wo sich die Bauern Kurt Brakelmann und "Adsche" Tönnsen kabbelten, oder Deekelsen, wo einst der Landarzt praktizierte. Lütjenburg, Grönwohld im Kreis Stormarn oder Kappeln – es sind meist fiktive, also erfundene Orte, für die Film und Fernsehen an real existierenden Ortschaften die Bilder suchen und finden.

Location Scouts helfen bei der Drehort-Suche in Schleswig-Holstein

„In der Regel wird es gern gesehen, wenn ein Ort oder eine Landschaft zum Drehort wird“, sagt Anna-Katharina Doig, bei der Film Commission der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) für Schleswig-Holstein zuständig. Mit dem ZDF-Krimizweiteiler „Das Mädchen am Strand“, der zu großen Teilen in Lütjenburg gedreht wurde, hat die FFHSH zwar nichts zu tun, aber sie hilft bei Kinofilmen mit Location Scouts und Kontaktanbahnung in Gemeinden oder Stadtmarketing weiter.

Regionaleffekt: Geld fließt zurück nach Schleswig-Holstein

Die Gemeinden profitieren bei so einem Filmdreh vor allem vom sogenannten Regionaleffekt; denn der belegt, was sich unmittelbar wirtschaftlich auswirkt. Von Catering bis Filmtechnik und von Hotel bis Handwerk fließt Geld nach Schleswig-Holstein zurück. Dafür wird dann oft auch die Zahl der Drehtage vertraglich festgelegt. Wie die Filmemacher dann mit dem Material umgehen, ist Teil der künstlerischen Freiheit. Möglich auch, dass sich eine Location als doch nicht so tauglich erweist und am Ende gar nicht erscheint - aber das seine Szene herausgeschnitten wird, ist auch schon manchem Schauspieler passiert.

Der Unterschied zwischen Realität und Fiktion

Eins zu eins sind Orte im Spielfilm selten zu sehen; schließlich wird hier nicht wie in der Dokumentation Realität abgebildet oder ein Imagefilm gedreht, sondern eine erdachte Geschichte erzählt. Oft entsteht das Bild aus Versatzstücken unterschiedlicher Locations oder wird verfremdet – je nachdem, was die zugrunde liegende Geschichte an Merkmalen oder Stimmung erfordert. Gleichzeitig haben die Bilder aber auch einen unschätzbaren touristischen Werbeeffekt: „So ein fiktiver Ort“, so Anna Doig, „der kann ja – siehe Büttenwarder – auch zur Marke werden. Und die Filmtouristen kriegen sowieso raus, wo der Ort tatsächlich liegt.“

