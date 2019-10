Auf den Nerv gefühlt

Ein herausfordernd anspruchsvolles Programm und ein vielgelobtes Ensemble, das ihm in allen Belangen gewachsen ist: Das Kölner Minguet Quartett wurde am 22. Oktober in der ordentlich besuchten Nikolaikirche seinem Ruf gerecht, Werke der Königsklasse mit Spielintelligenz und Virtuosität aufzufächern.