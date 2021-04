Kiel

Nur 150 Zuschauer dürfen wegen der Abstandsregeln im Zuschauerraum sitzen. Es gibt noch Premierenkarten für die konzertante Aufführung, die in rund 90 Minuten pausenlos über die Bühne geht. In den nächsten Tagen folgen innerhalb des Modellprojektes weitere, teils schon ausverkaufte Premieren im Schauspiel und vom Ballett sowie Philharmonische Konzerte.

Tickets sind nur in Verbindung mit einem negativen Covid-19-Test gültig, der bei Vorstellungsbeginn nicht älter als 24 Stunden sein darf. Diese kostenlosen Bürgertests können an den bekannten Orten absolviert werden, zudem wird in einem Zelt auf dem Rathausplatz ein weiteres Testzentrum (vom Testzentrum Heikendorf) eingerichtet, in dem Theaterbesucher vorrangig getestet werden. Die Öffnungszeiten sind dort ab heute, 20. April, bis Sonnabend, 24. April, jeweils von 16 bis 19 Uhr. Neben dem Opernhaus können bis zu 60 Personen pro Stunde getestet werden. Am einfachsten läuft der Test mit der Check-In-App placelogg, die das Ergebnis dann 15 Minuten später digital auf das Smartphone sendet.

Während der Vorstellung (Einlass ab 18 Uhr) ist für das Publikum ein medizinischer Mund-Nasenschutz oder eine FFP-2-Maske vorgeschrieben. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Ein Garderobenservice wird nicht angeboten.

Die Vorverkaufskasse ist wieder dienstags bis freitags 10 bis 18, Sonnabends von 10-13 Uhr, geöffnet. Karten auch über Tel. 0431/ 901901 und www. theater-kiel.de