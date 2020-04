Ungewiss, aber zum Aufhorchen

Hamburg/Kiel

So ist das Festival-Eröffnungskonzert am 4. Juli 2021 schon sicherer: Pablo Heras-Casado soll Schuberts 6. Sinfonie und Brahms’ 1. Klavierkonzert dirigieren – mit Helene Grimaud als Solistin. Was schon mal Raum gibt für Spekulationen um Porträtkünstler wie Schwerpunktkomponisten des SHMF im Jahr nach der Zwangspause.

Opulent besetzte Werke zum Auftakt

Vieles im am Dienstag präsentierten (und bereits Mitte März besiegelten) Saisonprogramm des NDR-Elbphilharmonie Orchesters scheint mehr als fraglich. Etwa, ob die Saison am 4. September im Großen Saal wie geplant ausgerechnet mit Richard Strauss’ opulent besetzter "Alpensinfonie" eröffnet werden kann. Immerhin versichert Alan Gilbert: „Meine erste Spielzeit als Chefdirigent war Freude und Privileg zugleich, und ich kann es kaum erwarten, mich in die zweite zu stürzen“. Achim Dobschall, beim NDR für Orchester, Chor und Konzerte verantwortlich, deutet an, dass man alternativ auch knapper besetzte Konzerte ins Auge fasst, um Abstandsregeln auf der Bühne einhalten zu können – die im übrigen für Bläser deutlich mehr Distanz verordnen als etwa unter Streichern.

Anzeige

Gründungskonzertprogramm wird erneut gespielt

Dobschall räumt ein, es sei „nicht absehbar, ob wir die Konzerte, die wir hier ankündigen, auch wirklich realisieren können“: Aber „in diesem Moment der Unsicherheit und des Verzichts nehmen wir den Wert der Kultur besonders wahr,“ sagt er und zeigt auf, was man so alles geplant hatte ausgerechnet für die Saison, in das NDR-Elbphilharmonie Orchester 75-jähriges Bestehen feiert. Vorgesehen ist am 30. Oktober ein Konzert mit dem Programm des Gründungskonzertes 1945 vor Ort in der damaligen Musik-/heute Laeiszhalle. Statt Hans-Schmidt-Isserstedt steht Alan Gilbert am Pult. Wie tags darauf in der Elbphilharmonie, wenn Frank Peter Zimmermann eben das Violinkonzert des von den Nazis verfemten Felix Mendelssohn-Bartholdy spielen soll, das Yehudi Menuhin im Juli 1945 mit dem frisch gegründeten Sinfonieorchester des Nordwestdeutschen Rundfunks aufnahm.

Weitere KN+ Artikel

Geiger Leonidas Kavakos als Artist in Residence

Wie sein Orchester „die großen Klassiker des sinfonischen Repertoires spielt, ist eine Inspiration für mich,“, sagt Alan Gilbert, „und ich freue mich darauf, weiterhin Werke von Mahler, Bruckner, Beethoven und vielen anderen großen Komponisten neu zu entdecken“. Er freut sich auch auf die Zusammenarbeit mit dem griechischem Ausnahmegeiger Leonidas Kavakos als Artist in Residence über die ganze Saison, auf das Festival Strawinsky in Hamburg im April 2021 rund um dessen 50. Todestag oder die halbszenische Opernaufführung von Gershwins Porgy and Bess.

Eine Biennale mit aktueller Musik

Initiiert hat Gilbert zudem eine Biennale mit „den aufregendsten und bedeutendsten neuen Werken des letzten Jahrzehnts“ unter dem Titel „Elbphilharmonie Visions“ im Februar. Große Namen in der NDR-Saison 2020/21 sind die ehemaligen Chefdirigenten Herbert Blomstedt, Christoph Eschenbach und Christoph von Dohnanyi, Cellisten wie Alisa Weilerstein, Daniel Müller-Schott oder Steven Isserlis und die Pianisten Rudolf Buchbinder, Daniil Trifonow...und Chick Corea. Der Jazzstar spielt unter Gilbert zum Saisonabschluss Mitte Juni 2021 sein Klavierkonzert Nr. 1.

Vorverkauf der Corona-Lage angepasst

Für den Vorverkauf bietet der NDR gemeinsam mit Hamburg Musik coronabedingt einen neuen Service an: Ab 26. Mai können Tickets für die gesamte Saison bestellt werden – bezahlt werden muss aber erst, wenn sichergestellt ist, dass das gewünschte Konzert auch wirklich stattfindet. Eine platzgenaue Zuteilung erfolgt spätestens sechs Wochen vor dem Termin.

Wichtige Verbindung über dem Äther zum Publikum

Ansonsten stellt Chefdirigent Alan Gilbert fest: „Jetzt, ohne Live-Konzerte, spüren wir erst, wie nötig sie sind und wieviel Kraft sie geben.“ Wie viele Musiker weltweit blieben auch seine NDR-Kollegen im Internet mit Audio- und Video-Feeds sowie mit Konzerten für Streaming-Dienste und Radioübertragungen weiterhin aktiv. „Unsere enge Verbindung mit dem NDR ist dabei eine große Stärke, und gerade in Zeiten wie diesen ist die Verbindung über den Äther eine spürbare Hilfe im Kontakt zu ihnen.“

Mit dem SHMF auf der Suche nach neuen Möglichkeiten

Studioaufnahmen, versichert auch Achim Dobschall, seien allemal eine Option, Musik zu den Hörern zu bringen. Und „was möglich ist, werden wir irgendwie versuchen zu realisieren“. Das gelte auch für Projekte, die man im „Sommer der Möglichkeiten“ mit dem SHMF erarbeite. So sieht sich der NDR weiterhin auch beim Eröffnungskonzert 2020 in der Pflicht.

Diese vier Konzerte plant der NDR im Kieler Schloss Nach der Saisonplanung könnte es Alan Gilberts Debüt als Chefdirigent des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters im Kieler Schloss werden: Am 25. September ist das erste der erneut vier NDR-Konzerte terminiert. Gilbert dirigiert Schostakowitschs Violoncellokonzert Nr. 1 mit Alisa Weilerstein als Solistin sowie Beethovens Sinfonie Nr. 3, die „Eroica“. Altmeister Herbert Blomstedt (dann 93) will am 11. Dezember Mozarts Klavierkonzert KV 595 (mit Francesco Piemontesi als Solisten) sowie Schuberts „Große“ 8. Sinfonie dirigieren. Mit dem Geiger Augustin Hadelich in Tschaikowskys Violinkonzert gastiert der Erste Gastdirigent beim NDR, Krzyzstof Urbanski, am 20. März 2021 im Schloss und dirigiert außerdem Tschaikowskys „Romeo und Julia“-Fantasie-Ouvertüre sowie Lutoslawskis Sinfonie Nr. 2. Residenzkünstler Leonidas Kavakos schließlich spielt unter Leitung des angesagten Franzosen Stephane Deneve am 4. Juni 2021 Brahms’ Violinkonzert. Dann ebenfalls zu hören: Albert Roussels Sinfonie Nr. 3 und Ravels „La Valse“.

Mehr Kultur aus der Region hier