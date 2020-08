Lübeck

Man ist also flexibel. Trotz Corona folgen nach Martin Grubingers Platzkonzertserie bis zum Festivalende am 30. August noch zahlreiche Angebote unter freiem Himmel, darunter weitere Stippvisiten mit dem Mandolinisten Avi Avital und Aydar Gaynullin (Akkordeon) in Kappeln und Wulfshagen (9.8.) und dem Tango-Quartett Quadro Nuevo in Burg auf Fehmarn und Kellinghusen (16.8.). Vom 25. bis 29. August finden auf dem Gelände der Kulturwerft Gollan in Lübeck die Heimspiele statt: Zum Auftakt kombinieren MoZuluArt afrikanischen A-cappella-Gesang mit europäischer Klassik (25.8.). Es folgt die dänische Band Mames Babegenush mit Klezmerklängen (27.8.). Mit Ulrich Tukur und den Rhythmus Boys stehen an zwei Abenden Stammgäste des SHMF auf der Bühne (28./29.8.), die zuvor noch auf Gut Emkendorf ein Open-Air-Konzert geben (27.8.).

Musikfest-Trecker am Sonnabend in und um Kiel

Noch dreimal ist zudem der Musikfest-Trecker sonnabends unterwegs und transportiert die locker-beschwingte Stimmung der „Musikfeste auf dem Lande“ auch in die Städte. Nach Touren durch Dithmarschen und das Lauenburgische tuckert er nun am 8. August mit der Helene Blum & Harald Haugaard Band und dänischer Folkmusik nach Rendsburg (Sa., 9.30 Uhr, Paradeplatz), Eckernförde (12 Uhr, Hafen) und Kiel (15.30 Uhr Europaplatz vor der Wunderino-Arena). Während der Stopps erklingt jeweils für rund 20 Minuten Musik, Eintrittskarten werden nicht benötigt.

Anzeige

Drei Dankeschön-Konzerte in der Elbphilharmonie

Der Halbzeit-Blick zurück stimmt die Beteiligten zufrieden: Porträtkünstler Xavier de Maistre war vom Eröffnungsfest über „Pop-Up Konzerte“ bis hin zu musikalischen Hausbesuchen zu erleben: „Es war toll, wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen und vor Publikum zu spielen, wenn auch nur vor einem kleinen. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass Musik und Kunst wichtige Bestandteile unserer Menschlichkeit sind“. Der Harfenist wird sein Künstlerporträt mit drei Dankeschön-Konzerten am 29. August in der Elbphilharmonie beschließen, zu denen das Festival Unterstützer des „Sommers der Möglichkeiten“ einlädt. Dazu zählen laut SHMF neben Sponsoren insbesondere diejenigen, die zugunsten des Fonds "Das SHMF hilft!" gespendet oder auf die Rückerstattung ihrer Tickets verzichtet haben.

Weitere KN+ Artikel

Carl Nielsen-WG produzierte nun fürs Radio

Auf Gut Pronstorf kamen acht Ensembles zu einer "Carl Nielsen-WG" zusammen und widmeten sich somit der Komponisten-Retrospektive des SHMF. An zwei Tagen produzierte NDR Kultur hier sieben Konzertsendungen, die nun zwischen dem 16. August und 19. November 2020 ausgestrahlt werden.

"Wir machen Musik unter allen Umständen möglich!"

Festivalintendant Dr. Christian Kuhnt zeigt sich zufrieden mit der ersten Hälfte des "Sommers der Möglichkeiten": "Wir erleben viel Dankbarkeit und Enthusiasmus, ob von den Musikern, dem Publikum, unseren ehrenamtlichen Beiräten oder anderen Helfern vor Ort, die – wie wir anfangs auch – kaum noch an Live-Konzerte in diesem Sommer geglaubt hatten. Nun haben die ersten Open-Air-Konzerte stattgefunden und es werden noch viele folgen – wir machen Musik unter allen Umständen möglich!"

Vorverkauf über www.shmf.de und die Ticket-Hotline 0431/237070.

Mehr Kultur aus der Region hier