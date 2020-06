SHMF: Offen für neue Möglichkeiten

Lübeck

Denn allen ist bewusst, die aktuelle Entspannung rund um das Virus kann ganz schnell wieder umschlagen: Flexibilität ist im „Sommer der Möglichkeiten“ das Gebot der Stunde – besser: dieser Wochen. Denn auch wenn es am 5. Juli nur in Rundfunk und Fernsehen eröffnet wird, soll das in seiner eigentlichen Form abgesagte Schleswig-Holstein Musik Festival immer wieder auch live zu erleben sein.

"Nach und nach lassen wir bunte Luftballons steigen"

Bei aller Spontanität stehen die Eckdaten nun fest. Das Festival will sie in den kommenden Wochen als „Countdown“ öffentlich machen: „Nach und nach lassen wir bunte Luftballons steigen“. Aber so viel verriet Intendant Christian Kuhnt schon gestern: Auf verschiedenen Kanälen geplant sind im „Sommer der Möglichkeiten“ mittlerweile rund 100 Veranstaltungen. Und das SHMF will auch unter veränderten Corona-Bedingungen seinen Porträtkünstler Xavier de Maistre (Harfe) genauso wie den dänischen Schwerpunktkomponisten Carl Nielsen ins Zentrum des Geschehens rücken.

Porträtkünstler aus vielen Jahren sind dabei

Daneben setzt man, sichtbar schon zur Eröffnung, auf die Treue der Porträtkünstler vergangener Jahre...und immer wieder auf den NDR. Der steuert nicht nur Musiker bei, sondern sorgt maßgeblich für die Verbreitung des Festivalgeschehens, ebenso wie die Kultursender Arte und 3sat. So soll der Festivalsommer 2020 im Fernsehen, Radio, Internet, als Podcast und live erlebbar sein. Das Programm, so Kuhnt, ist „so konzipiert, dass möglichst kurzfristig auf Veränderungen reagiert werden kann“. Wie aktuell etwa die neuen Publikums-Obergrenzen für Veranstaltungen mit „Sitzungscharakter“. Derzeit liegen sie bei 100 in geschlossenen Räumen und 250 unter freiem Himmel. Und es gibt einen Stufenplan zur weiteren Öffnung, wenn denn die Entwicklung weiter so entspannt bleibt wie dieser Tage.

Der Intendant setzt auf frische Luft

In diesem Sinne setzt der Intendant auf frische Luft: „Wir sind ja ein Sommerfestival, dann nutzten wir es aus, zumal die Infektionsgefahr open air geringer ist“. Der Mut, irgendwie auch der Zwang, zu Spontanität führt dazu, dass Details erst sukzessive veröffentlicht werden. Das betrifft ab Ende Juni auch den möglichen Internet-Vorverkauf zu einigen Veranstaltungen. „Alles in allem ein Sommer, der vollkommen anders sein wird als alles, was wir in der ereignisreichen Geschichte des SHMF bisher erlebt haben“.

Der Festivalchor ermuntert übers Radio zum Mitsingen

Was gute alte Bekannte ja nicht ausschließt: Daniel Hope etwa, der in Corona-Zeiten schon mit seiner Reihe „ Hope@Home“ gegen die Widrigkeiten des Virus’ anspielte, wird sein Lübeck Musikfest den neuen Rahmenbedingungen anpassen. Einige der fünf Termine, fließen in die Arte-Reihe „ Hope@Home – on Tour!“ ein, andere sollen in kleinem Rahmen auch live erlebbar sein. Unter dem Motto „Das SHMF singt“ mischt auch Nicolas Finks Festivalchor erneut mit, nimmt bereits am Wochenende unter hygienisch unbedenklichen Bedingungen acht bekannte Lieder auf, um dann ab 9. Juli wöchentlich via NDR Welle Nord zum Mitsingen einzuladen. Von Dat du min Leevsten büst bis Thank you for the Music reicht die Palette der 50 Sängerinnen und Sänger. Auch ein Lied von Carl Nielsen ist dabei.

Ein Trecker zieht eine Bühne durchs Land

Und dann kommt der historische Trecker in Fahrt, der ab 25. Juli auf dem Anhänger eine Bühne hinter sich her durch Schleswig-Holstein zieht, um die Atmosphäre der Musikfeste auf dem Lande in bunter Vielfalt auf öffentlichen Plätzen zu verbreiten - nicht nur mit dem dänischen Fiddler Harald Haugaard. Rund 20 Stationen sind an fünf Sonnabenden schon mal geplant – Änderungen auch hier vorbehalten. Und wenn der Andrang gar zu groß werden sollte...muss der Trecker weitertuckern: Infektionsschutz geht vor.

Land und Sponsoren als treue Partner

An Ideen mangelt es mithin nicht. Der Zuschuss des Landes und die Treue vieler Sponsoren helfen dem Festival, sie trotz herber Karteneinnahmeverluste auch unter erschwerten Bedingungen umzusetzen. Christian Kuhnt: „Während wir sonst mit einem Vorlauf von zwei Jahren planen, müssen wir jetzt möglichst flexibel bleiben“. Sorge und Verunsicherung standen Trost und Ansporn gegenüber. Und „so haben wir den Kopf nicht hängen lassen, sondern gemeinsam danach gesucht, was in diesen Zeiten möglich ist“. Die Suche ist noch nicht abgeschlossen. Aber die Präsenz des SHMF auch im Corona-Sommer 2020 gesichert – selbst wenn sie möglicherweise nur medial sein sollte.

www.shmf.de

Das Eröffnungsfest frei Haus

Das Eröffnungskonzert am 5. Juli in Lübecks Musik- und Kongresshalle sollte eigentlich mit großer Sinfonik auf den Festivalsommer einstimmen. Der „Sommer der Möglichkeiten“ bietet nun ein Eröffnungsfest in Hasselburg, das den aktuellen mit Porträtkünstlern vergangener Jahre (in gebührendem Abstand) zusammenführt – wenn die Einreisebestimmungen es ermöglichen: Neben Xavier de Maistre (Harfe) haben sich Sol Gabetta (Violoncello), Martin Grubinger (Percussion), Avi Avital (Mandoline), Sabine Meyer (Klarinette) und Janine Jansen (Violine) nicht lange bitten lassen. Auch kein ganzes, aber Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters spielen unter Leitung ihres Chefdirigenten Alan Gilbert das Eröffnungsprogramm vorab ohne Publikum auf dem Kultur-Gut ein. Es ist dann am 5. Juli abends in intimem häuslichen Rahmen auf 3sat und auf NDR Kultur zu erleben.