Kronprinzessin Mette-Marit, multimediales Erzählen und Meinungsfreiheit - in rund fünf Wochen beginnt die Frankfurter Buchmesse. Mit etwa 7500 Ausstellern aus 150 Ländern liege die Buchmesse 2019 in etwa auf Vorjahresniveau, sagte Buchmessen-Direktor Juergen Boos bei der Vorschau-Pressekonferenz am Montag. Der Ticket-Vorverkauf laufe sogar besser als im Vorjahr. 2018 waren an den fünf Messetagen mehr als 285.000 Besucher gekommen.

Kronprinzessin Mette-Marit reist mit einem "Literaturzug" durch Deutschland

Die Messe wird am 15. Oktober eröffnet. Ehrengast ist in diesem Jahr Norwegen. Kronprinzessin Mette-Marit reist am Eröffnungstag mit einem "Literaturzug" durch Deutschland und bringt namhafte norwegische Schriftsteller nach Frankfurt. Etwa 100 norwegische Autoren und Autorinnen kommen auf die Buchmesse. Innerhalb eines Jahres sind rund 450 norwegische Titel in Deutschland erschienen. Der Gastland-Auftritt steht unter dem Motto "Der Traum in uns".

"Wie ein Brennglas bündelt die Frankfurter Buchmesse die großen Themen der Gegenwart", sagte Boos. Eines dieser Themen: die Verteidigung der Meinungsfreiheit. Ein anderes: die Erweiterung des Erzählens. Audio und Bewegtbild, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz sind Fragen, die auf der Buchmesse 2019 mehr Raum bekommen. Neu ist, dass Besucher am gesamten Besucherwochenende - 19. und 20. Oktober - auf der Messe Bücher kaufen können.

RND/dpa/goe