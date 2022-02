Lübeck

Bewerbungen sind ab sofort möglich: Vom 23. Juli bis zum 3. August 2022 finden die SHMF-Masterclasses in Lübeck statt, gefördert von der Possehl-Stiftung. Seit rund 30 Jahren widmen sich hochkarätige Künstlerinnen und Künstler dem musikalischen Nachwuchs, der in der Musikhochschule Lübeck ideale Probebedingungen vorfindet. Am Ende der öffentlichen Kurse stehen Masterclass-Konzerte im Rahmen des SHMF.

Brigitte Fassbaender gibt erneut Meisterkurs

Sängerin Brigitte Fassbaender lehrt erneut in Lübeck Quelle: Björn Schaller

Brigitte Fassbaender startete ihre Karriere 1961 an der Bayrischen Staatsoper und trat auf großen Bühnen wie der Metropolitan Opera in New York oder der Mailänder Scala auf. Heute ist sie vor allem als Regisseurin (auch in Kiel) und Pädagogin tätig und gibt erneut ihr Wissen in Lübeck an junge Sängerinnen und Sänger weiter (24.-28.7.).

Cellist Jens Peter Maintz, gefragter Solist, Kammermusikpartner und Professor an der Universität der Künste Berlin, ist zum dritten Mal bei den SHMF-Masterclasses zu Gast (23.-28.7.).

Amihai Grosz stammt aus Isreal und ist Erster Solobratscher bei den Berliner Philharmonikern. Beim SHMF stand er schon gemeinsam mit Janine Jansen auf der Bühne. Er unterrichtet diesem Jahr erstmals bei den Masterclasses (25.-29.7.), während Donald Weilerstein bereits zum vierten Mal in LübecJens Peter Maintzk einen Kurs anbietet (25.-29.7.). Der Geiger war 1969 Gründungsmitglied des renommierten Cleveland Quartet und tourte sowohl mit dem Ensemble als auch solistisch um die Welt. Bis heute ist er Professor unter anderem an der Juillard School in New York.

Auch die King’s Singers sind in Lübeck wieder dabei

The King’s Singers coachten zuletzt 2018 junge Gesangsensembles beim SHMF. Die A-cappella-Formation gilt, kontinuierlich verjüngt, seit über 50 Jahren als eine der besten Gruppen weltweit (30.7.-3.8.).

Die SHMF-Meisterklassen werden durch Workshops zu Mentaltraining, Dispokinesis und Physiotherapie ergänzt, um auch die körperspezifischen und mentalen Fähigkeiten der Teilnehmenden zu schulen. Bis zum 30. April können sich Nachwuchstalente unter www.shmf.de/mc für die Masterclasses bewerben. Die Termine der Masterclass-Konzerte werden mit dem Vorverkaufsstart des SHMF am 25. Februar bekanntgegeben.

Bewerbungen über www.shmf.de/mc