Kiel

Durch und durch sei er „ein Mann der Kultur, stilsicher, zurückhaltend, belesen, international informiert und auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen in der modernen Kunst wie in der Architektur“, formulierte der Architekturkritiker Ulrich Höhns, als Diethelm Hoffmann im Februar 2019 in Anerkennung seines gebauten Lebenswerkes die BDA-Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde. „In seinen Bauten kommt vieles davon in seiner eigenen Handschrift zum Ausdruck – sei es in der Reduktion der Formen und Farben, im kontrapunktischen Einsatz künstlerischer Arbeiten oder in der eleganten Inszenierung von Räumen, begleitet von einer subtilen Lichtführung“. Hoffmanns Lebenswerk wurde im Laufe von fast fünf Jahrzehnten mit 18 BDA-Preisen und 27 ersten Plätzen bei Wettbewerben ausgezeichnet.

Bis ins Detail der Moderne verpflichtet

Als kraftvoll, selbstbewusst und stets bis in die Details und die Möblierung hinein der Moderne verpflichtet werden seine Bauten beschrieben. Von dieser Handschrift zeugen in Kiel vor allem der 1986 fertiggestellte Erweiterungsbau der Kunsthalle, das Kulturviertel mit der Stadtgalerie im Sophienhof (1988) und das Wohnstift Klosterkirchhof (1992, gemeinsam mit Jürgen Baade entworfen), wie früher auch die skulptural anmutende St. Lukas-Kirche in der Wik (1981). Zeichen setzte Hoffmann auch mit den Rathäusern in Henstedt-Ulzburg (1996) und Bad Segeberg (2002) sowie der zurückhaltend konzipierten Erweiterung des Barlach-Museums in Güstrow (1998), für die er Ausstellungsflächen ins Untergeschoss verlegte, um die herausragende Stellung des Barlach’schen Atelierhauses nicht zu beeinträchtigen.

1990 erhielt Diethelm Hoffmann den Kieler Kulturpreis

Diethelm Hoffmann, am 10. November 1935 in Bochum geboren, studierte an der TH Braunschweig und arbeitete seit 1970 als freier Architekt in Kiel – zeitweise in Büropartnerschaft mit Hans Jungjohann, später auch Horst Krug. 1978 bis 2000 lehrte er im Fachbereich Bauwesen der Fachhochschule Kiel in Eckernförde und wurde 1992 zum Honorarprofessor ernannt. Zwischen 1986 und 1998 war er Präsident der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein und wurde später deren Ehrenpräsident. 1990 wurde ihm der Kulturpreis der Stadt Kiel verliehen – das Preisgeld setzte Diethelm Hoffmann dafür ein, das Schwimmobjekt des Künstlers (und Kulturpreisträgers 2016) Ulrich Behl für die Stadt anzukaufen und damit die 24-teilige Alu-Installation auf dem Kleinen Kiel zu sichern.

Großes Engagement für die Kunst

Der Architekt war viele Jahre Mitglied im städtischen Kunstbeirat sowie im Beirat des Kunstvereins Schleswig-Holsteins. Kunsthallen-Direktorin Annette Hüsch weiß nicht nur die „großzügigen und klaren Räume“ des von ihm konzipierten Erweiterungsbaus zu schätzen, sondern generell sein großes Engagement für die Kunst. Bis in die jüngste Vergangenheit sei Diethelm Hoffmann ein „zuvorkommender und versierter Gesprächspartner“ gewesen.