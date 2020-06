Prinz Willy kriegt eine Finanzspritze

Kiel

Beworben für die Förderung bei der Initiative Musik in Kooperation mit der LiveKomm hat sich Willy-Wirt Jörg „ Willy“ Wentorf bereits Ende vergangenen Jahres, also lange bevor Corona die Läden zum Lockdown zwang. Kleine Clubs – „Grassroots Venues“, die neuen, jungen Acts und experimentellen Formaten eine Plattform bieten – werden mit je 200 Euro gefördert. 100 bekommen als Gagenanteil die Künstler, 100 der Club. Insgesamt 6900 bundesweit geplante Veranstaltungen werden so mit insgesamt 1,4 Millionen Euro bezuschusst.

Bis zu 48 Konzerte bis Februar 2021

Bis zu 48 Konzerte, ob vor Publikum oder gestreamt im Internet, können im Prinz Willy so nun im Projektzeitraum bis Ende Februar 2021 abgerechnet werden. In normalen Zeiten wäre das gar kein Problem in dem Kieler Musik-Café, wo vor Corona wöchentlich mehrere Konzerte über die Bühne gingen. Aber zumindest noch sind die Zeiten eben nicht wieder normal, daher sorgt sich Willy: „Ich muss ja auch diese 48 Konzerte voll kriegen, sonst verschenke ich dieses Geld. Das kann ein bisschen knapp werden.“ Im Juli will Willy seine Tür wieder öffnen – „nur mit Café natürlich. Im September sollen die Konzerte wieder losgehen. Wenn wir dürfen. Und wenn es bleibt, wie es jetzt ist, bei mir mit zehn Leuten“.

Positives Signal, kleiner Neustart

„Mit der ersten Förderrunde von Live 100 können wir an die Clubs sowie die Musikerinnen und Musiker in dieser schwierigen Zeit ein positives Signal senden“, sagt Ina Keßler, Geschäftsführerin der Initiative Musik. Und LiveKomm-Vorstandsmitglied Karsten Schölermann ergänzt: „Das Programm Live 100 ist für die teilnehmenden Clubs ein kleiner Neustart in die ’neue Realität’.“

Open-Air-Gigs abgesagt oder auf der Kippe

Eher schattig sieht’s momentan mit den geplanten Open-Air-Konzerten aus. Das beim „Strandräuber“ in Kalifornien sei bereits abgesagt, erzählt Willy, weil der Kreis Plön open air maximal 250 Gäste zulasse. Auch beim „Tatort Hawaii“ in Stein herrsche Skepsis. „Schwierig. Wie will man das am Strand kontrollieren, dass da nicht mehr als 250 kommen?“, fragt Willy. „Aber wir warten noch ab. Wir versuchen, da spontan zu sein.“ Das gelte auch für die Musiker – die aus dem Ausland hätten allerdings bereits abgesagt.

Runtergefahren nach dem Lockdown-Schock

Wegen der institutionellen Förderung durch die Stadt Kiel kann Willy seinen Eckladen im Quartier am Südfriedhof noch über Wasser halten. „Sonst ginge das ja gar nicht“, sagt er. Die schlagartig geschlossene Tür des Prinz Willy mit Beginn der Pandemie habe er als „Schock“ empfunden. Allerdings habe ihm der Lockdown danach noch stärker vor Augen geführt, wie stark ihn der Betrieb samt Booking gefordert habe. Insofern habe er „nun endlich mal runterfahren“ und ein paar notwendige Renovierungen machen können.