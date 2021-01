Achterwehr

Die Kultur liegt brach. Die destruktive Corona-Pest hat ganze Arbeit geleistet. Auch der noch ganz junge „Kulturverein Region Westensee“ kann die Belebung des Naturpark-Landstrichs zwischen Kiel und Rendsburg derzeit noch nicht durch Veranstaltungen erreichen.

Corona: Wenigstens über Kultur reden

Aber manchmal hilft es schon ein wenig, über eine missliche Situation und unerfüllte Sehnsüchte zu plaudern. Deshalb will der Verein nun ein „Kultur-Telefon“ ins Leben rufen. Ab dem 27. Januar können dann Menschen jeden Alters immer mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr unter der Telefonnummer 04340 / 7809112 anrufen – und über Kultur reden.

Kultur-Telefon: Diskutieren mit Jörg Pütz / Jörg Jára

In den ersten Wochen ist es der gebürtige Flensburger Jörg Pütz, studierter Volkswirt und Psychologe, aber vor allem als gewitzt bauchredender Puppenspieler Jörg Jára bekannt, der den Hörer abnimmt. Der Zweite Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins (www.kulturregion-westensee.de) sieht genügend Themen für den kulturbeflissenen Austausch: Was vermisse ich gerade am meisten? Welche Musik hilft mir im Lockdown? Welches Buch bewegt mich? Welche Theaterinszenierungen haben mich besonders beeindruckt? Was wünsche ich mir für die Zeit nach Corona?

Je nach Zuspruch und Technik: Auch Diskussionsrunden denkbar

Wenn die Technik es irgendwann hergibt, können auch kleine Diskussionsrunden oder Konferenz-Talks mit Experten folgen. Ein charmante Idee jenseits der üblich Online-Foren, die jetzt nur noch Zuspruch durch den Griff zum Hörer braucht.