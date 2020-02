Rosenkavalier polarisierte das Publikum

Berlin

Wenn man einen so renommierten Multimediakünstler wie André Heller für eine Opernproduktion gewinnen will, dann muss man ihn gebührend locken können. Er hat Erfahrungen und große Erfolge auf unzähligen Gebieten gesammelt, bei Wunderkammern ebenso wie bei Gartenkunstwerken.

Mit seinen Prosaveröffentlichungen reüssierte er und als Chansonnnier wurde er in weiten Kreisen bekannt. Der Vergnügungspark „Luna Luna“ wäre da noch zu nennen, auch Filme, Feuerspektakel, Labyrinthe, Theaterstücke, Shows und Filme. Am New Yorker Broadway fühlt sich der 1947 in Wien geborene Künstler ebenso zu Hause wie am Wiener Burgtheater. Eine große Oper war bislang jedoch noch nicht in seinem Repertoire.

Aufgabe muss hohen Maßstäben genügen

Matthias Schulz, der Intendant der Staatsoper Berlin, aber hat es verstanden, André Heller nach Berlin zu locken, indem er ihm das bestmögliche Team versprach. Denn Heller verlangt, um ein so komplexes und bekanntes Stück wie den "Rosenkavalier" von Richard Strauss nach seinen hohen Maßstäben auf die Bühne zu bringen, „großartige, unerschrockene, wahrhaft begabte Verbündete aus den Künsten der Malerei, des Kostüms, des Gesangs, des Musizierens und des Dirigierens,“ wie er in dem opulent gestalteten Programmbuch verlauten lässt. Die Staatsoper Berlin hat ihm das geboten und so hat er sich mit 72 Jahren noch einmal auf ein ganz neues künstlerisches Abenteuer eingelassen.

André Heller ist auf die originelle Idee gekommen, seine Inszenierung auszurichten an der Benefizvorstellung des "Rosenkavaliers" vom 9. Februar 1917. Diese von der Fürstin Marie von Thurn und Taxis initiierte Produktion war zugunsten des k. und k. Kriegs-Witwen- und Waisenfonds gegeben worden und haben Hellers Team zu einer Inszenierung von ganz besonderer Art inspiriert. Die aus Wien gebürtige Xenia Hausner konnte als Bühnenbildnerin gewonnen werden. Sie ist eine All-round-Künstlerin, die sich für Materialcollagen, Malerei, Theater-und Opernaustattungen, Fotografie und ungewöhnliche Projekte wie die Gestaltung von Kirchenfenstern begeistern kann.

Poetischer Dekor auf der Bühne

Der "Rosenkavalier", der eigentlich zur Zeit der jungen Maria Theresia spielt, spiegelt aber den Geist der k. und k. Monarchie wider, was schon allein an den Walzern zu erkennen ist. Die sind natürlich anachronistisch, denn um 1740 gab es noch gar keine Walzer. Heller verlegt die Handlung in das frühe 20. Jahrhundert, als der "Rosenkavalier" uraufgeführt wurde (1911).

Der damals in Mode gekommenen Japonismus beherrscht das gesamte Bühnenbild des im Schlafzimmer der Marschallin spielenden ersten Aktes. Was Xenia Hausner da an poetischem Dekor auf die Bühne gezaubert hat, ist unbeschreiblich schön. Die fast unmerklich changierenden Farben ergeben derart wundervolle und stets neue Nuancen und Schattierungen, dass man sich an deren Harmonie gar nicht sattsehen kann. Das Liebesspiel zwischen der Marschallin und ihrem jungen Lover Octavian findet in dem zum Kuscheln einladenden, die Mitte der Bühne beherrschenden Bett statt. Und da nutzen die beiden dann auch die Abwesenheit der Herrn Feldmarschalls zu stürmischen Liebkosungen.

Ein Palmenhaus voller Geheimnisse

Der Palais des Faninal, Sophies ehrgeizigem Vater, folgt der Mode der frühen 1900er Jahre und protzt mit Klimtgemälden und erlesenem Jugendstil. Dazu passt der Auftritt des Hausherrn perfekt: er erscheint in einem Anzug aus goldenem Stoff und gebärdet sich so wichtigtuerisch, als wäre er der Gold King of Pop (Kostüme: Arthur Arbesser). Als Händler mit Armeewaffen ist Faninal steinreich geworden und versucht, mit Prunk und Gepränge jedermann zu beeindrucken. Was dann auch bei der enorm pompösen Zeremonie zur Überreichung der Silbernen Rose deutlich wird.

Ein weiteres Meisterwerk der Xenia Hausner kann dann im dritten Akt bewundert werden. Das von Ochs für das Tête-à-Tête mit Mariandl gemietete Palmenhaus ist voller Geheimnisse, ebenso das in orientalischen Farben schillernde Zelt, in dem ein „mordsmäßig großes Bett“ steht. Die riesigen Blätter der im Hintergrund sichtbaren Bäume bewegen sich geheimnisvoll, so dass die plötzliche „Kongestion“ des Ochs recht sinnfällig wirkt.

Camilla Nylund verkörpert genau die Frau, die sich Heller als Marschallin vorgestellt hat: Sie ist in dieser Inszenierung ganz gewiss keine in die Jahre gekommene Ehegattin, die hier ihr letztes Liebesabenteuer erlebt. Vielmehr gibt sie sich welterfahren und bestimmend. Sie schätzt ihre Affäre mit Octavian klugerweise ein als „eine Farce und weiter nichts.“

Außergewöhnliches Temperament

Das macht sie sichtbar, indem sie am Ende des ersten Aktes einen Liebesbrief (ein Gedicht?) von ihm fein säuberlich und ganz bewusst in viele Stücke reißt. Kurz davor hat sie ihn mit energischer Geste auf Abstand gehalten. Natürlich empfindet sie trotz all dieser Gedanken sehr viel für ihn und kann das auch mit ihrem betörend schön klingenden Sopran zum Ausdruck bringen. Ihrem weichen, ephebenhaft klingenden Mezzosopran kann Michèle Losier eine weitgefächerte Gefühlspalette abgewinnen.

Sie gestaltet ihre Rolle mit außergewöhnlichem Temperament und einem sympathischen Quantum an pubertärem Übermut. In Gestik und Gangart ist sie einem jungen Mann von 17 Jahren erstaunlich ähnlich. Aus der Rolle der Sophie kann man psychologisch nicht sonderlich viel machen. Sie muss halt wunderschön gesungen werden, das junge Mädchen muss gut aussehen und lieb sein und darf auch schön exaltiert sein, bevor der „Herr Zukünftige“ erscheint.

Die Sopranistin Nadine Sierra entspricht all dem auf geradezu perfekte Weise. Der Baron Ochs auf Lerchenau hat in dem Bass Günther Groissböck einen Sänger gefunden, der den notorischen Womanizer in seiner abstoßenden Gewalttätigkeit zeigt. Er verleiht ihm aber auch elegante und fast liebenswürdige Züge, was den Charakter des Ochs umso interessanter erscheinen lässt. Groissböck ist ein begnadeter Komiker, der aus dem übertriebenen Wehgeschrei des „Mitgiftjägers“ über seine Verwundung ein Kabinettstück umwerfenden Humors macht. Was für ein herrlicher Ausklang des zweiten Altes, wenn sich der große Tumult in Walzerseligkeit auflöst!

Staatskapelle mit wohldosiertem Schwung

Altmeister Zubin Mehta dirigiert die Staatskapelle Berlin und den Staatsopernchor mit wohldosiertem Schwung und Elan. Die Streicher animiert er zu bezaubernd intimem Spiel und entlockt ihnen in den lyrischen Passagen, dem „Zeitmonolog“ oder dem herrlichen Schlussterzett, einen geradezu überirdisch schönen Klang.

Das Premierenpublikum spendete enthusiastischen Applaus für alle Sänger und das Orchester, das Regieteam aber musste deutliche Buhrufe einstecken. In einem Interview hat André Heller einmal gesagt: „Es wird, wie immer, Menschen geben, deren inneren Ton mein Werk trifft, und andere lehnen es gelangweilt oder aggressiv ab.“ Auch in Berlin hat er das Publikum polarisiert.