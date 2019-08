Kiel

Musik der Zeitgenossen Anton Bruckner und Hubert Parry gegenüberzustellen, ja miteinander zu verschränken, macht Sinn: beiden lag eine polyphon-dichte Musiksprache am Herzen, beide arbeiteten mit Klangeffekten jenseits melodisch wie rhythmisch signifikanter Strukturen. Nicolas Fink und sein groß aufgestellter SH Festival Chor kombinierten in Kiels ausverkaufter St.-Nikolai-Kirche Bruckners ambitionierte e-Moll Messe Nr. 2 mit Parrys Songs of Farewell, die dieser unter dem Eindruck des 1.Weltkriegs auf unterschiedliche geistliche Texte geschrieben hatte.

Fink mied bei Bruckner jeden feierlichen Gestus , setzte stattdessen auf machtvoll sich steigernde Gravität im Stile der Renaissance. Mit großformatiger, sehr differenzierender Zeichengebung führte er seinen kraftvoll agierenden Chor durch die dichte Bruckner’sche Chromatik inklusive dissonanter Reibungen, zelebrierte grandiose Crescendo-decrescendo-Bögen im Kyrie wie er im folgenden Gloria auf die typischen dynamischen Blockkontraste Bruckners setzte.

Auch Parrys spätromantische Musiksprache lebt von solchen dynamischen Gegensätzen und Steigerungen, auch ihm ging es um Intensität zwischen homophoner Schlichtheit und polyphonen Verdichtungen. Während der Brite jedoch auf Instrumentales verzichtete, setzte Bruckner einen Bläserapparat seiner Messe hinzu – die wurde nämlich 1856 vor dem Linzer Dom im Freien uraufgeführt.

Und hier lag das akustische Problem des Abends: was damals unter freiem Himmel als notwendige klangliche Stütze diente, führte im halligen Gewölbe von St. Nikolai oftmals zu allzu klangsatter Überwältigung. Ungeachtet dessen ganz vorzüglich das blitzsauber musizierende Bläserensemble der Musikhochschule Lübeck unter Diethelm Jonas, das eine Bach-Partita in das akustische Geschehen stilvoll einzuflechten verstand.

Von Detlef Bielefeld