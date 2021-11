Kiel.

Es ist eine reale Geschichte, die das Autorenteam aus Werftparkchefin Astrid Großgasteiger und Christoph Busche zu einer wahrhaft tierischen Ausdeutung inspiriert hat. Busche hat für das Junge Theater im Werftpark unter anderem bereits „Karlsson vom Dach“, „Ruf der Wildnis“ und „Ein Volksfeind“ bearbeitet. Das neue Stück für Kinder ab fünf Jahre „Der Traum vom Wald“ handelt von Tieren, die es in die Großstadt verschlagen hat, und die dort nur ein Thema haben: Den Klimawandel und den drohenden Verlust von Natur und Heimat.

Aus 20 Bambusbäumen wird ein großer Wald

Es ist aber auch die Geschichte des Inders Jadav Payeng aus Jorhat. 1979, Payeng war gerade 16 Jahre alt, als er auf einer Sandbank des Flusses Brahmaputra vertrocknete Schlangen entdeckte und an eben jene Stelle kurzerhand 20 Bambusbäume pflanzte. Er wiederholte das Prozedere – zunächst unentdeckt – über Jahrzehnte hinweg, und so entwickelte sich aus der unwirtlichen Landschaft ein großer, blühender Wald.

Tiere repräsentieren hier die menschliche Gesellschaft

Aber was hat das alles nun mit den Tieren in dem Stück zu tun, das am Sonnabend im Jungen Theater im Werftpark Premiere feiert? „Die Tiere sind Archetypen“, erklärt Großgasteiger, „sie repräsentieren die menschliche Welt, die menschliche Gesellschaft.“ Obwohl es keine Tierparabel sei, „emotionalisieren wir so die Geschichte, machen sie greifbar und fühlbar“.

Ein Affe, ein Elefant und ein Tiger

Inszeniert hat das Stück der indische Regisseur Vinay Kumar, der auch für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet. Er ist künstlerischer und geschäftsführender Leiter des Adishakti Laboratory for Theater Arts and Research in Auroville im Südosten Indiens und beschreibt seine „Figuren“ so: „Da ist der indische Affe Cicihanuman (Elisabeth Frank), unser direkter Vorfahre, der in der Stadt geboren wurde und dadurch die Idee einer gesunden Natur nie erfahren hat. Der Affe kann sich nicht recht vorstellen, dass der Mensch etwas mit der Misere zu tun hat.“

Dazu, so Kumar weiter, geselle sich Bheema ein indischer Elefant, der zwar Stärke symbolisiere, eigentlich aber ein sehr gefühlvoller und verwundbarer Zeitgenosse sei und seinen angestammten Lebensraum der Vernichtung ausgesetzt sehe (Lennard Crowell). Und schließlich Durga, der indische Tiger, kein Raubtier, sondern eine sensible, kluge Katze (Patricia Windhab).

Vielgestaltige, indisch geprägte Darstellungsformen

Und so steht das Trio da also an einem Busbahnhof und sucht nach Erklärungen — und vor allem Hilfe. Da fällt Durga eine packende Geschichte ein. Und die handelt von einem jungen Mann namens Jadav Payeng ... Für dieses Stück haben Kumar und sein Ensemble vielgestaltige, indisch geprägte Darstellungsformen aus Bildern, Musik, Spiel, Pantomime, Tanz oder Elementen des Kampfsports entwickelt.

Premiere: Junges Theater im Werftpark, Sa., 13. November, 18 Uhr, (ausverkauft). Weitere Termine und Infos: www.theater-kiel.de

Von Von Thomas Richter