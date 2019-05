Kiel

Als die ersten Gäste den Saal betraten, kauerte der 53-jährige bereits auf seinem rollenden Laborhocker und begann zu plaudern. „Wie heißen Sie?“, „Woher kommen Sie?“, „Was machen Sie?“, „Ach - Sie wollen heiraten. Warum das denn?“ usw. Der Künstler sollte während der Show immer mal wieder auf seine Gesprächspartner zurückkommen, charmant und unaufdringlich.

Das Äffchen, die Liegestütze und der Perspektivwechsel

„Humor beruht auf unterschiedlichen Perspektiven und Missverständnissen“, schickt Tomkins als Motto des Abends voraus. Und zeigt dies auch gleich an seiner ersten Puppe, einem kleinen Äffchen. Er lässt die Figur ein paar lustige Bewegungen und schließlich Liegestütze machen, bevor er sie offenbar wegen mangelnder Leistungsbereitschaft gegen ein Pult knallt und anschließend achtlos auf den Boden wirft. Natürlich füllt ein Raunen den Saal. “Sehens Sie?“, spöttelt der Künstler, „so geht Perspektivwechsel. Sie sind doch alle erwachsen. Sie wissen doch, dass das nur eine Puppe ist.“

Aus dem Ruder laufender Märchenreigen

Klar, wissen wir, aber eben deswegen machen die Shows ja soviel Spaß. So ist ein aus dem Ruder laufender Märchenreigen wirklich zum Brüllen. Zunächst ist da der überforderte, „Froschkönig“. „Von dem Mädchen lass ich mich sicher nicht küssen. Was geht mich deren Kugel im Brunnen an, wird doch mal Zeit, dass die Kinder lernen, mit den Konsequenzen ihrer Taten zu leben“, quakt das Plastik-Tier und wie immer ist Tomkins Bauchredner-Kunst dabei absolut verblüffend.

Der letztendlich ausgehandelte Schmatzer geht dann auch noch schief und statt des Prinzen erscheint ein „alter Sack“. Wirres Haar, schiefe Glubschaugen, Knollennase, Zahnruine. Dabei unwirsch, ungeduldig, wenig phantasiebegabt, schnell aufbrausend. Eine herrliche Figur, bei deren hanebüchenen „Hänsel und Gretel“- Interpretation kein Auge trocken bleibt.

Anekdoten, Erinnerungen und Alltagsbeobachtungen

Doch Tomkins ist nicht nur ein einzigartiger Puppenspieler, sondern auch ein exzellenter Geschichtenerzähler. So bereichern viele witzige, merkwürdige bis nachdenkenswerte Anekdoten, Erinnerungen, Reflexionen oder Alltagsbeobachtungen das kurzweilige Programm. Erlebnisse aus dem turbulenten Erziehungsirrsinn eines dreifachen Vaters stehen da neben eigenen Kindheitserfahrungen.

Etwa vom ersten Kirchenbesuch, wo der 5-Jährige versucht, das komplizierte verwandtschaftliche Beziehungsgeflecht Jesu Christi zu entschlüsseln. Auch die pointierten „Comedy-Storys“ aus seinem aktuellen Buch „King Kong und die weiße Barbie?“ machen Spaß. Und für immer ist ja auch nicht Schluß mit lustig . So verabschiedet sich der einstige „Puppenflüsterer“ mit einem geschmackvoll-schlüpfrigen Ausblick auf das kommende Programm, bei dem ihm nur noch Kommissar Ratte begleiten wird ...