Nach dem „desaströsen“ Corona-Shutdown läuft Friederike Leibers Hotelbetrieb am Plöner See in Dersau nur schleppend wieder an. An diesem Wochenende wollte eigentlich ihr Sohn Hochzeit feiern – abgesagt, weil die Braut aus der Ukraine nicht anreisen kann. Die gewohnten Reservierungen des SHMF für die Künstler des Musikfestes in Stockseehof fallen 2020 weg. Und die von ihr lange vorab gebuchten Festivalkonzerte ebenfalls. Viel Anlass, ihr nun mal einen "Glücksmoment" zu bescheren. Einen visite impromptue – einen Überraschungsbesuch mit einem üppig perlenden Impromptu von Xavier de Maistres Landsmann Gabriel Fauré.

Der Sommer soll einiges wieder ermöglichen

Die Sache mit dem Mut machen, die soll sich allerdings nicht auf Friederike Leiber beschränken, das wird schnell deutlich an diesem späten Vormittag. Denn auch die Möglichkeiten auszunutzen, die der Corona-Sommer trotz aller Einschränkungen bietet, hat etwas mit Mut zu tun. Mittlerweile ist schon wieder viel mehr machbar, als „nur“ ein Hausbesuch. Wenn sich durch weitere Lockerungen bei aller gebotenen Distanz neue Perspektiven eröffnen, dann will SHMF-Intendant Christian Kuhnt in diesem besonderen Sommer noch mehr ermöglichen – vor Publikum.

Kleines Format, aber große Ziele

Ob er diese intime Atmosphäre nicht auch schätze, wird der Harfenist nach der virtuosen Einlage vor der Rezeption gefragt, bevor der 46-Jährige in Jeans und T-Shirt sein 45 Kilo schweres Instrument wieder einpackt und mit Hilfe einer Sackkarre im Kombi verstaut. Ja schon, entgegnet der in vielen Projekten verhinderte Porträtkünstler 2020, „aber ich muss zugeben, ich habe sehr große Konzerte sehr gern“. So gern, dass de Maistre nicht verstehen kann, warum es nicht endlich wieder losgeht mit dem Konzertbetrieb. Gerade ist er mit dem Flugzeug aus Monaco hergeflogen – mit Mundschutz, besetzt bis auf den letzten Platz. Das geht wieder. Auch die Kinos in seiner Heimat, Sportstudios, würden rege frequentiert.

War der Kulturbereich in der Diskussion um Lockerungen "zu brav"?

In der Kulturnation Deutschland hingegen sei die Kultur bislang bei all den Lockerungen vernachlässigt worden. „Es hätte viel schneller gehen können“, dass endlich auch wieder Bewegung ins Kulturleben kommt, nach dem quälenden Stillstand, unter dem eine ganze Branche existenziell leide. In Österreich und der Schweiz gehe schon wieder viel mehr. Sei man hier „zu brav“ gewesen im Vergleich zur Lobbyarbeit anderer Bereiche?

Neue Möglichkeiten für die Elbphilharmonie

In Hamburg gibt die jüngste Senatsverordnung ein wichtiges Signal für Veranstaltungen mit bis zu 650 Besuchern unter Dach, 1000 unter freiem Himmel. Zwei Tage später erklärte die Elbphilharmonie, dass sie nach der Sommerpause am 1. September die Saison unter den neuen Vorzeichen eröffnen werde. Warum nicht schon jetzt, mag der Harfenist angesichts der neuen Rechtslage nicht verstehen. „Wir stehen bereit. Denn wir müssen laut werden und Zeichen setzen“, dass Kultur eben kein Luxus sei, sondern ein wichtiger Nährstoff. Vieles sei jetzt wieder möglich. Er glaubt an die Hygiene-Disziplin des Publikums. An der Flexibilität der Musiker, am Improvisationstalent, das macht Xavier de Maistre deutlich, werde es nicht scheitern. Die Menschen müssten frühzeitig wieder mobilisiert werden für kulturelle Liveerlebnisse – später, warnt er, werde es immer schwerer. Und wenn man in der Elbphilharmonie derzeit nur vor 620 statt 2100 Hörern auftreten darf, dann macht man es nun eben zwei- oder dreimal hintereinander...

Chancen in Hamburg auch schon vor dem 1. September

Auch wenn der Sommer der Möglichkeiten gestern Abend, zwangsläufig nur in Rundfunk und Fernsehen, eröffnet wurde, wird sich Intendant Christian Kuhnt in den nächsten Wochen absehbar nicht auf den Chancen ausruhen, die er bisher ergriffen hat. Neun Konzerte hätte das SHMF im Großen Saal der Elbphilharmonie beigesteuert. Ihn angesichts der aktuellen Freigabe für bis 620 Zuhörer nicht schon vor dem 1. September zu öffnen, erschiene auch ihm unverständlich.

Nächstes Treffen im Konzertsaal

Das Präludium, das am Wochenende mit einem zweiten Hausbesuch bei André Saurin in Bordesholm noch einem weiteren engagierten Festivalvereinsmitglied Glücksmomente im Wohnzimmer bescherte, gilt für eine Saison, die weitere Möglichkeiten für Musiker wie Publikum schaffen will. „Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder richtig, im Konzertsaal,“ verabschiedet sich der Solist. Hoffentlich bald.

