Kiel/Schierensee.

Das mag womöglich etwas übertrieben sein, angesichts der Gesamteinspielungen seiner sechs Sinfonien von Dirigentengrößen wie Herbert Blomstedt, Paavo Järvi – und Alan Gilbert. Letzterer wird als neuer Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters zum Auftakt des Festivals im kommenden Jahr am 4. Juli 2020 Nielsen "Helios Ouvertüre" opus 17 dirigieren. Zum Ende dieser erfolgreichen Saison stimmte beim Sponsorenempfang auf Gut Schierensee mit Harald Haugaard ein Däne auf seinen im Nachbarland populären Landsmann ein.

Sechs Sinfonien und ein "Hymnus amoris"

Er wird, so viel verriet der Intendant gestern dann doch schon über das Programm der 35. Festivalsaison, im kommenden Sommer erneut zu hören sein. Schließlich steht der Geige spielende Chef der Folk Baltica auch für die 300 Volkslieder Nielsens, der mit der traditionellen Musik seines Landes aufwuchs, um dann das Geigenspiel zu lernen, in Odensee als Militärmusiker zu spielen, später dann in Kopenhagen unter anderem bei Niels Wilhelm Gade zu studieren und dort am Königlichen Theater auch lange im Orchester zu spielen, bevor er sich dann ganz dem Dirigieren und Komponieren widmete: Sechs Sinfonien komponierte er, zwei Opern, seine "Maskarade" (1906) schaffte es 2005 immerhin auf die Bregenzer Seebühne, Schauspielmusikern, je ein Violin-, Flöten- und Klarinettenkonzert, Kammermusik, Klaviermusik, Chorwerke, darunter den "Hymnus amoris" (1898), eine Liebeserklärung an seine Frau, die Bildhauerin Anne Marie Brodersen, mit der er eine durchaus bewegte Ehe führte.

Mit Zeitströmungen und Originalitäten

Überhaupt muss Nielsen kein einfacher Typ gewesen sein, wie auch Alan Gilbert mal im Kontext seiner "Sinfonia espansiva" umschrieb. Diese dritte Sinfonie etwa erweist im Finale auch Johannes Brahms die Ehre. Aber Nielsen habe doch seinen ganz eigenen Stil, eine etwas schrullige, schwer einzuordnende Persönlichkeit, der in vermeintlich ernstem Kontext immer wieder auch den Schalk im Nacken hatte. Christian Kuhnt: „ Nielsen griff in seiner Musik Zeitströmungen auf und fand zugleich auf originelle Weise seine eigene Sprache“. Ihn zu entdecken sei „für uns alle ein Abenteuer im positiven Sinne. Ich bin sicher, dass unser Publikum mitgerissen sein wird“. Auch Kiels neuer GMD Benjamin Reiners, der Nielsens 4. und 5. Sinfonie vom Pult her kennt, bestätigt: Nielsen sei ein facettenreicher Komponist, der es verdient, intensiver entdeckt und viel mehr gespielt zu werden - gerade und besonders hier im Norden“.

100 Jahre deutsch-dänische Volksabstimmung

Die Wahl des Komponisten kommt nicht von ungefähr. Der Schwerpunkt knüpft an ein besonderes Jubiläum: 2020 jährt sich die deutsch-dänische Volksabstimmung zum 100. Mal. 1920 konnten Dänen und Deutsche darüber abstimmen, wo genau die Grenze zwischen den Ländern verlaufen sollte. Anlass für ein Deutsch-dänisches kulturelles Freundschaftsjahr, in dem es nicht nur um (klassische) Musik geht.

