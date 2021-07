Kiel

Sie streckt sich lang über den Schulhof, die neue Bühne für das Sommertheater der Komödianten. Laufsteg für den Kleinen Prinzen, der nach Corona-bedingter Pause am 16. Juli zurückkehrt. Und für all die eigenwilligen Planetenbewohner, denen die legendäre Figur des Erzählers Antoine de Saint-Exupery auf ihrer Reise begegnet.

Die Lust, immer wieder neue Orte zu bespielen

Seit 1. Juli proben sie hier draußen, die Komödianten sind sichtlich angekommen am neuen Ort. Der musste gefunden werden, weil der angestammte Ort im Rathaus-Innenhof wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht. „Aber es fasziniert mich, dass wir in der Stadt immer neue Orte bespielen“, sagt Komödianten-Direktor Markus Dentler und lässt den Blick schweifen. Und: „Man kann hier spielen. Als die Bühne stand, wusste ich, hier ist Theater.“ Straßentheater, wie er präzisiert – um diese Form, den direkteren Zugang komme man hier nicht herum. Wegen der Hygieneregeln wird diesmal in einem Rutsch gespielt; an der fahrbaren Bar, die gleichzeitig die Kasse ist, kann man sich trotzdem mit Getränken versorgen.

Komödianten-Sommertheater Zum 26. Mal steht der Kleine Prinz auf der Bühne. Den ersten Auftritt hatte er, gespielt von Tine Riese, auf der Krusenkoppel. 1993 eroberte er den Rathaus-Innenhof, erst mit Martina Riese, dann mit Antje Otterson und Linda Stach. Marie Dollenberg ist Nummer Fünf in der Reihe. 2018/19 musste das Sommertheater der Sanierung des Rathausturms weichen; 2020 stand die Pandemie im Weg.

Dentler ist froh, nach der langen Zwangspause wieder auf die Bühne zu kommen. Die Regenschirmprobe hat der Schulhof bereits bestanden. Und die Akustik stimmt auch: „Wir können ohne Mikroport sprechen.“

Wenn die Möwen die Komödianten auslachen

Markus Dentler probiert schon mal aus: 100 Zuschauer passen in die luftig bestuhlten Reihen. Quelle: Petra Bolek

Dazu segeln ein paar neugierige Möwen durchs Bild, geben kreischend ihren Senf dazu, nur um sich nach kurzer Observation wieder ins Hinterland über der Legienstraße zurückzuziehen. „Die sind bei den Proben unser Publikum“, schmunzelt Markus Dentler, und Marie Dollenberg sinniert: „Manchmal lachen sie uns auch aus ...“ Das hätte auch dem Kleinen Prinzen einfallen können, in dessen Rolle die Schauspielerin schlüpft. „Der ist schon eine Herausforderung“, sagt sie, „dass man ihn nicht nur als Kind sieht. Er ist ja so licht und rein – aber eben auch ein Mensch.“

Diesen doppelten Blick will Markus Dentler auch in seiner Inszenierung herausarbeiten: „Es ist die Art, in der man sich an seine Kindheit erinnert. Als Kind sieht man die Welt, wie sie ist – neugierig, ohne Wertung.“ Dass die Rolle des Prinzen eine Frau übernimmt, ist für die Komödianten keine Frage: „Der kleine Prinz ist ja kein Mann“, sagt Petra Bolek, „er ist eine Märchenfigur. Und für einen Jungen wäre die Rolle viel zu groß; da braucht es schon eine gestandene Schauspielerin.“

Viel Raum für den kleinen Prinzen

„Das macht schon Spaß, die Saint-Exupery-Figuren zu spielen“, sagt Rafaela Schwarzer, die erstmals Erzähler und Rose übernimmt. „Als Erzähler ist das meine Geschichte, und die will ich nicht bloß präsentieren, sondern auch zeigen, wie unterschiedlich mich die Dinge berühren.“ Nach der langen Corona-Pause wieder ins Spielen zu kommen, fanden die Schauspielerinnen übrigens weniger schwierig: „Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren“, lacht Rafaela Schwarzer, „man verlernt es nicht.“ Natürlich müsse man draußen mehr Raum füllen, ergänzt Marie Dollenberg. „Und wenn der Wind die Stimme wegträgt, muss man noch mal drauflegen.“

Und was, wenn sie sich aus der heutigen Zeit eine Figur dazu denken könnten? Marie Dollenberg muss nicht lang überlegen: „Der Hipster-Planet, der fehlt noch.“