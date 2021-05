Kiel / Madrid

"Don Quijote" (2000), "Lázaro" (2008) und "Schachnovelle" (2013) waren seine drei großen, späten Musiktheater-Werke, die Cristóbal Halffter dem Theater Kiel anvertraut hatte – die beiden letzteren sogar als Uraufführung. Die beteiligten Musiker im Orchester, auf der Bühne und am Pult (maßgeblich Johannes Willig und Georg Fritzsch) sowie das Publikum zeigten sich jeweils bewegt und beeindruckt von der intelligenten Gestaltung und emotionalen Aussagekraft dieser Literaturopern.

Bewegendes Musiktheater: Don Quijote, Lázaro, Schachnovelle

Der eindrucksvolle Grande lieferte nicht nur hochwertiges, vielfarbiges und spannendes Musiktheater, er verband damit auch stets humanistische Botschaften, eine brennende Aussage, von der man sich gerne anstecken ließ. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung war die "Schachnovelle" die "Uraufführung des Jahres" in Europa. 2016 folgte sogar noch die Kieler Uraufführung eines daraus destillierten Bratschenkonzerts durch Nils Mönkemeyer unter der Leitung von Daniel Carlberg.

SHMF: Arbeit bei der Orchesterakademie

Halffter war vor der Kieler Phase im Norden schon lange kein Insider-Tipp mehr: 2002 probte er mit dem SHMF-Orchester in Salzau und leitete unter anderem ein Berliner Gastkonzert der Orchesterakademie bei den Young Euro Classics im Konzerthaus.

In Tradition von Manuel de Falla

1930 in Madrid geboren, stammte Cristóbal Halffter aus einer für das spanische Musikleben einflussreichen Familie in direkter Tradition von Manuel de Falla. Während der Franco-Diktatur gewann er einen Großteil seines künstlerischen Potenzials aus dem Widerstand gegen die faschistische Tyrannei.

Darmstadt und die Klassiker der Moderne

Er besuchte in den 60er Jahren die Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt und kam mit der europäischen Szene der zeitgenössischen Musik in Berührung; mit Boulez, Stockhausen, Berio und Pousseur. Seine Ausbildung in Spanien war zunächst eher konservativ. Intensiv studierte er aber die Klassiker der Moderne Schönberg, Webern oder Strawinsky. Halffters 2017 verstorbene Ehefrau Maria Manuela Caro hatte als ausgebildete Pianistin einige seiner ingesamt über 100 zwischen Tradition und Zukunft changierenden Werke uraufgeführt.

Cristóbal Halffter: Tief in der spanischen Musikgeschichte verwurzelt

Halffters Musik und Ästhetik ist, das betont sein Verlag (die Universal-Edition) zu Recht, tief in der spanischen Musik- und Kulturgeschichte verwurzelt. Er kombinierte alte musikalische Formen wie Tiento, Batalla oder Ricercar mit seiner Klangwelt, zitierte und paraphrasierte alte Meister. "Tiento del primer tono y batalla imperial", sein meistgespieltes Orchesterwerk, gleichzeitig ein Geschenk an Paul Sacher zu dessen 80. Geburtstag, kombiniert fesselnd die imperiale Geste spanischer Dommusik mit Halffters individueller Klangsprache. In Kiel mündete sein Schaffen in Bühnenwerke mit bleibender Bedeutung.