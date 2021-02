Der vorerst letzte große Ukulele-Hype liegt drei Jahre zurück. Max Raabe sang dazu sein sonniges "Der perfekte Moment". Israel Kamakawiwo'oles Hit "Somewhere Over The Rainbow" von 2010 kennen viele noch. Warum die Ukulele so wellenförmig populär ist, weiß der Segeberger Detlef Dreesen auch nicht.