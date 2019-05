Bad Segeberg

Wo sonst Winnetou gegen das Böse kämpft, zeigte das Trio, dass deutschsprachige Musik die Massen bewegen kann. Weit über drei Stunden rockten die Musiker den Kalkberg.

Der erste Eindruck

Angenehmes Wetter, gut gelaunte Fans. Nachdem die Vorgruppe, die Horst & Hoof Band in Stimmung gebracht hatte, eröffnete Michael Schulte die Premiere von „Pop am Kalkberg“. Auf der Bühne präsentierte er dem Publikum weitaus mehr Songs als seinen ESC-Hit „You Let Me Walk Alone“. Max Giesinger und Johannes Oerding sorgten im Anschluss für weitere musikalische Höhepunkte. Präsentiert wurde "Pop am Kalkberg" von NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin.

Das Programm / Die Musik

Die drei Musiker zeigten, was von ihnen erwartet wurde: deutschsprachiger Pop, der zum Mitsingen und tanzen einlädt. Michael Schulte spielte neben dem ESC-Erfolg unter anderem „Back to the start“ sowie „End of my days“ und schlug dabei auch nachdenkliche Töne an. Max Giesinger erntete für „Legenden“ den größten Beifall. Johannes Oerding öffnete mit „Alles brennt“ und brachte damit sofort den Kalkberg zum Glühen. Am Ende wurde der Hamburger auf der Bühne von Überraschungsgast Milow unterstützt. Das kam gut an.

Das Publikum

Bunt gemischt war das Publikum am Kalkberg. Von kompletten Familien bis hin zu eingeschworenen Fans der deutschen Interpreten auf der Bühne war alles vertreten. Viele alte Bekannte trafen sich im Freilichttheater, um gemeinsam mit den Musikern zu feiern.

Was in Erinnerung bleibt

Die Premiere von „Pop am Kalkberg“ war ein Erfolg. Deutschsprachige Künstler geben sich häufig in Bad Segeberg die Klinke in die Hand. Neben Schlagernacht und anderen Traditionsveranstaltungen in Bad Segeberg könnte sich das neue Konzept mit deutschem Pop aber durchaus etablieren. Vor allem Johannes Oerding stellte unter Beweis, dass nicht nur Winnetou für eine feurige Atmosphäre sorgen kann.

Bewertung

4/5 Sternen

Fazit

Johannes Oerding, Max Giesinger und Michael Schulte überzeugten in Bad Segeberg mit ihrer Vielfalt und witzigen Sprüchen. Das Trio ging auch auf den besonderen Ort des Konzertes ein, indem sie Bezüge zu Winnetou und Co. herstellten. Das Publikum nahm die Anspielungen gerne an. Gute Stimmung, fast schon sommerliches Wetter und mitreißende Musik. „Pop am Kalkberg“ verdient eine Wiederholung.