„Cornflakes mit Milch“, dieses melancholische Liebeslied, sei ihm damals in seiner Ein-Zimmer-Wohnung in der Wrangelstraße eingefallen. In der Küche, in der er oft gesessen habe. Rauchend. „Wenn ich keinen Bock gehabt hatte, rauszugehen“, erinnert sich Nibbe, „und dann gab’s oft Cornflakes mit Milch.“ Auch das Lied „Die guten Gedanken“ habe er in dieser Bude nahe dem Blücherplatz fabriziert.

Konzert der Band Staring Girl: Lockere, intime Atmosphäre im Schummerlicht

Beide Nummern schmücken das Set dieses nachgeholten Konzerts, ursprünglich angesetzt für Mitte Januar – bevor die Hansa48 entschied, den Laden wegen Omikron erst mal wieder dichtzumachen. Kurz zuvor hatten Staring Girl damals ein moderiertes Live-Stream-Konzert im Hamburger Knust gegeben. Da konnte das Publikum Fragen stellen, erzählt Nibbe. Das macht es jetzt einfach auch in der gut besuchten Hansa48 – was die lockere, intime Atmosphäre im schummerigen Licht noch intensiviert.

Gefragt nach dem ersten Konzert in der Hansa48 kommt Nibbe, der seit zehn Jahren in Hamburg wohnt, ins Grübeln. Weiß er nicht mehr. Im Prinz Willy seien sie oft gewesen, auch in der Schaubude. Wo das allererste Konzert von Staring Girl war, weiß Nibbe aber noch genau. 2004 in Gaarden, in einer WG, fünfter Stock. „Da haben wir alles hochgeschleppt, mein Verstärker wurde mit Bier begossen.“ Den habe er heute noch. „Viertel vor nichts“ sei ein Song aus dieser Zeit – „gut gealtert“ sei der, findet Nibbe, dann spielen sie den – und er hat recht. Gunnar Ennen brilliert auf der Lap-Steel-Gitarre.

Brandneue Songs im Set

Brandneu sind andere Songs an diesem Abend. Wie das sehnsüchtige „Leuchten“, das auf dem kommenden Album leuchten wird. Ein pluckernder Drumcomputer-Rhythmus, abgelöst von Lennart Wohlts straigthem Beat auf seinem sehr natürlich klingenden Schlagzeug-Set, der ein unwillkürlich wippen lässt. Genau wie der relaxte Americana-Pop von „Menschen in Geschichtsbüchern“, das Nibbe im Konzert an Putins Krieg denken lässt – da sei so eine Zeile drin: „Und wieder mal fühlt sie sich so ausgeliefert wie die Menschen in ihren Geschichtsbüchern“. Die Band spendet die Hälfte der Merchandising-Einnahmen an diesem Abend an die NGO „Mission Lifeline“, die Hilfs-Konvois in die Ukraine organisiert.

Starke Soli liefert Henry Buttchereit von der Paderborner Band Mount Winslow

Staring Girl spicken das Set mit einigen ihrer besten Songs, von Nibbe wie gewohnt sympathisch uneitel ins Mikro genuschelt. Wie „Diebe Halunken und Leute“ mit dieser unwiderstehlichen Hookline und Frenzy Suhrs agilem Bass. Oder „Schräg fällt das Licht“, das Nibbe „mit viel Liebe, vielleicht hört man es“ vor drei Jahren für seinen neugeborenen Sohn schrieb und das Gunnar Ennen mit einem sensationellen Gitarrensolo würzt – wie auch das fabelhafte „Schwarz zu Weiß“ zum Finale. Starke Soli liefert ebenfalls Henry Buttchereit von der befreundeten Paderborner Band Mount Winslow, der für Jens Fricke eingesprungen ist und sich beachtlich nahtlos einfügt.

Jüngst habe er auf einem seiner Social-Media-Accounts ein Bandfoto gepostet, erzählt Nibbe, das Staring Girl 2005 am Falckensteiner Strand in Kiel zeigt – mit den Gründungsmitgliedern Nils Ranft (Gitarre), Tim Steenblock (Bass), Ingo Rotkowsky (Keyboard) und Thorsten Broda (Schlagzeug). Und ihm. Nun sei er als Letzter übrig von der Urbesetzung. Und obwohl er mal das rockige „Auf dem Weg zu mir nach Haus“ (spielen sie übrigens auch) komponiert habe, als er damals wegwollte aus Kiel, habe er immer noch „ein wohliges Gefühl“, wenn er in seine alte Heimatstadt reinfahre – „und das bleibt auch so“.