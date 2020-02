„Prinzessin Arschloch“ mit Herz

Kiel

Ein sehr warmer, lang anhaltender Applaus empfängt Nicole Jäger schon beim Betreten der Bühne. Es ist Respekt vor einer Frau, die es von fast ganz unten bis zur Bestsellerautorin und erfolgreichen Komikerin gebracht hat. Massives Übergewicht (340 Kilogramm), Scheidung und ein Leben nahe der Obdachlosigkeit waren einst Stand der Dinge, doch die Hamburgerin reduzierte ihr Gewicht, schrieb darüber ein Buch und begann, auf der Bühne aus ihrem Leben zu erzählen.

Erfahrungen einer 37-jährigen Single

Die immer noch sichtbare Leibesfülle ist mittlerweile weniger Thema als die Tatsache, dass sie 37 und Single ist. Online Dating hat sie probiert, aber „das ist, als wenn du in etwas richtig Ekliges reingetreten bist.“ Also unter Menschen gehen; blöd nur, wenn man Menschen hasst und als „Partyschlenderin“ unterwegs ist, die ständig an der Flasche nippt, um nicht in Gespräche über Kinder, Hochzeit oder gesundes Leben verwickelt zu werden. Mitgeschleppt wird sie dahin von ihrer Freundin, die hübsch, aber dumm ist („Sie ist wie eine schöne Stehlampe, bei der man die Birne rausgedreht hat“).

Freibrief zum Lästern über die gescheiterte Ehe

Mit „Kennt ihr das?“ werden viele Themen eingeleitet, meistens ist ein lautes „Ja“ oder zustimmendes Gelächter die Antwort. Besonders ihr Satz: „Über Ex-Freunde lästert man nicht, oder?“ wird mit einem lauten „Doch“ retourniert; Freibrief für „Prinzessin Arschloch“, über ihre gescheiterte Ehe („Es gab auch schöne Tage, es waren drei, da war ich im Urlaub und er woanders“) und den Auszug des Ex-Gatten zu berichten. So habe der nicht nur die Wohnung leergeräumt, sondern sogar die Klobrille abgeschraubt, weil dies seine „Lieblingsklobrille“ sei.

Viel Zustimmung, viel Gelächter

Das sei genauso geschehen, erzählt die Hamburgerin, die das Publikum mit einem herzlichen „ Moin Kiel“ begrüßt hatte und ihre Texte selbst schreibt. Sie berichtet von ihrer Familie, insbesondere ihrem Vater, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält und bei der Beerdigung einer sehr beleibten Verwandten mit Blick auf den Standardsarg ein „Im Leben ist die da nicht drin“ durch die Kapelle ruft. Viel Zustimmung und Gelächter im überwiegend weiblichen Publikum erhält die Comedienne für Gedanken zu Bügel-BHs, deren Bügel sich gern mal selbständig machen, voluminösen Slipeinlagen und dem alles Andere als erotischen Anziehen einer Strumpfhose. Den größten Applaus, ja sogar Standing Ovations, bekommt Nicole Jäger dann für ihre Ermutigung ans Publikum, trotz aller Defizite zu sich zu stehen und „echt“ zu sein. Spricht’s und streift die blonde Prinzessinnenperücke ab, unter der eine verschwitzte mittellange Frisur und dunkle Haare zum Vorschein kommen.

