Bluesig und liebevoll

Mit zwei Coversongs startet das fünfköpfige Blues-Ensemble in den Abend: Pride & Joy von Stevie Ray Vaughan und eine Blues-Shuffle-Version von Stings Brand New Day machen Spaß am Zusammenspiel der Band und der Stimme von Sängerin Lili Czuya.

"Wir kommen aus dem hohen Norden"

Der Gitarrist und Sänger Herbert „Hörbie“ Schmidt ist nicht nur als Gründer und Leiter der Kieler Rock- und Popschule seit langem eine feste Größe in der schleswig-holsteinischen Musikszene. Das „dt“ in seinem Nachnamen stehe für „der Traum“, wie er erzählt. Gemeint seien der Traum von seiner Band und der Musik – den lebt er in seiner Heimat Schleswig-Holstein, die im folgenden "Wir kommen aus dem hohen Norden" zu bluesigen Ehren kommt. Schmidt glänzt mit warmem und knackigem Stratocaster-Sound, Keyboarder Sven Selle mit virtuosem Tasten- und nicht minder unterhaltsamem Mienenspiel. Drummer Christian Nowak und Bassist Kay Wrede sind ohnehin eine Bank.

Zur Musik gibt's Geschichten und Anekdoten

Kritische Töne schlägt Hörbie Schmidt in "Überwacht in Deutschland" an, in dem die weltweite Überwachung durch soziale Medien thematisiert wird. Schmidt singt nicht nur, sondern moderiert das Konzert auch mit persönlichen Geschichten und Anekdoten zu Songs wie "Das muss ich üben"," Treck mi ut" oder "Lisa, ich lieb dich".

Ausflüge in Jazz, Funk sowie Swing

Lili Czuya verarbeitet Persönliches wie den Tod ihres Vaters in dem Song "Es tut weh", der trotz der inhaltlichen Schwere mit einem funky Bass- und Keyboardthema à la " Billie Jean" aufwartet. Die Band groovt vom Start weg, macht Ausflüge in Jazz, Funk sowie Swing und setzt einen Glanzpunkt mit einer sehr feinfühligen und soloreichen Interpretation von Eric Claptons "Old Love". Der leicht ernüchternde Blick in den nur spärlich gefüllten Saal dürfte spätestens bei B.B. Kings "Rock Me Baby" gewichen sein, denn das Publikum zeigt sich durchweg gesangsstark. Das gilt einmal mehr für Lili Czuya, die Jimi Hendrix‘ "Little Wing" zum Sterben schön intoniert. Mit " Johnny B. Goode" endet ein blues- und liebevoller Abend.

