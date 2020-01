"Tussipark" heißt die neue Boulevardkomödie des Lore & Lay Theaters, die am Donnerstag über die Bühne des Theaterschiffs ging. Am Ende feierten die Zuschauer im gut halbgefüllten Zuschauerraum die Premiere mit begeistertem Applaus, auch wenn sie wegen einer Technik-Panne etwas verzögert in Gang kam.