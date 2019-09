Kiel

Der sympathisch jungdynamische Dirigent Reiners betont vorab, wie wenig er das e-Moll-Meistwerk des reifen Brahms als nur melancholisch empfindet. Das geschieht im hübsch ironisch auf eine legendäre ZDF-Sendung bezogenen Einführungsaustausch im kleinen Saal des Schlosses, dem ersten „Musikalischen Quartett“ mit Intendant Daniel Karasek, Gastkomponist SJ Hanke und der neuen Konzertdramaturgin Dr. Waltraut Anna Lach. Und so waltet nach der Konzertpause prompt die pure Euphorie.

Tonstrom und Lauffeuer: Brahms Vierte unter GMD Reiners

Schon der Kopfsatz entwickelt jenseits der „Allegro non troppo“-Bezeichnung („schnell, aber nicht zu sehr“) einen unwiderstehlichen vorandrängenden Zug im aufgewühlten „alla breve“-Puls. Die „dolce“-Seufzer ziehen wie ein Lauffeuer durch den intensivierten Tonstrom. Dass dem ersten Satz hier noch die knapp vier temporär vom Komponisten erwogenen Einleitungstakte vorangestellt sind, führt zum irritierten Aufhorchen, bleibt aber interessantes Experiment und Fußnote.

Philharmoniker tragen jede Intensivierung mit

Auch der zweite Satz verliert nicht an Kraft, denn er wird tatsächlich im Forte (so steht es ja in der Partitur) gerahmt und dazwischen lyrisch abschattiert. Ab dem Scherzo gibt es sowieso kein Halten mehr: Dieser dritte Satz büßt zwar seinen spielerischen („giocoso“) Charakter ein, gerät aber wunderbar ins Tosen.

Kieler Philharmoniker ziehen voll mit

Die Philharmoniker hängen sich für ihren unentwegt anfeuernden neuen Chef voll rein, gehen aufmerksam und tempofreudig jede Intensivierung mit, klingen aber auch unter Volldampf noch rund und satt grundiert. Das Variationen-Finale, das manchmal wegen seiner enormen Kunstfertigkeit zu sehr im Detail durchbuchstabiert wird, profitiert am meisten von Reiners geschickt organisch gesteigertem Sturm und Drang. Riesenbeifall (auch aus dem Orchester …), Bravi.

Hommage an die Musik

Wer den GMD nun für einen rein emotional aufgeladenen Entfesselungskünstler hält, unterschätzt ihn sehr. Denn der Brahms kennt ausgefeilte Momente und sensibel ins Gleiten gebrachte Übergänge. Und die erste Konzerthälfte ist dramaturgisch interessant konzipiert. In Reiners’ Hommage an die Muse Cecilia, der entdeckungswürdigen Shakespeare-Vertonung "Serenade to music" von Ralph Vaughan Williams, gibt es feine Valeurs und nur kleine Pannen zu hören.

Zauberhaftes Sopran-Solo: Caroline Nkwe

Der Opernchor (einstudiert von Lam Tran Dinh) wird als bedingt textverständliche, aber sphärische Ebene ins Sinfonische eingeklinkt. Unter den Solisten Margaret Newcomb, Yoonki Baek und Jörg Sabrowski ragt die südafrikanische Sopranistin Caroline Nkwe mit schwerelosen Höhenflügen und einem bezaubernden Hauch von Summertime-Feeling heraus.

Haydn mit Stilgefühl

Ereignisse werden Klang: 1938 schmückte die Mondlicht-Serenade Henry Woods Jubiläum bei den Londoner Proms; 177 Jahre früher führte Kapellmeister Haydn im Burgenland die Qualitäten seiner bald legendären Esterhazy-Orchestermitglieder vor. Mit bloßen Händen und stilkundiger Wendigkeit setzt Reiners diese Soli auf der Hörbühne mit den Philharmonikern „in Szene“. In Le Matin geht entsprechend die Sonne auf – und es kommen sogar Kontrabass und Fagott ( Hans Martin Keltsch und Riklef Döhl) zu virtuosen Duett-Ehren.

Auftragskomposition für SJ Hanke

Dem Meilenstein des Einstands huldigt auch die Auftragskomposition der Musikfreunde Kiel und des Theaters: Der anwesende Komponist SJ Hanke darf eine beim Publikum höchst erfolgreiche Uraufführung seiner reizvoll perkussiv pulsierenden und mit interessanten Dissonanz-Effekten jonglierenden Tondichtung "ropes and knots" verzeichnen.

Kiel-Bild in lateinamerikanischen Rhythmen

Dass das Werk auf Kiel und das Tauwerk von Segelschiffen mit Leinen und Knoten reagiert, löst vielleicht Assoziationen an Möwengeschrei oder Takelage-Geklapper aus. Doch sind die lateinamerikanischen Rhythmen dafür eigentlich viel zu übermächtig. Dafür schwingt aber das ausgemalte Temperament des Widmungsträgers Benjamin Reiners mit: euphorisch.

Weitere Artikel zur Kultur in der Region lesen Sie hier.