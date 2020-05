Kiel

Zumal gerade in Corona-Zeiten Freunde wichtig sind. Wohl Anfang kommenden Jahres landet das Lied auf dem Debütalbum von Anna Hengelhaupt. Daran arbeitet die studierte Sängerin derzeit. Mitwirken werden Musiker von The Line Walkers, einer Johnny-Cash-Tribute-Band, die sie mitgegründet hat und in der sie den Gesangspart von June Carter Cash übernimmt, während Björn Kadau den Johnny Cash gibt. Die Coverband gastierte deutschlandweit bereits auf etlichen Bühnen, in der Region etwa auf der Freilichtbühne Krusenkoppel oder auch 2019 beim Wacken Open Air.

Vorlieben für Country, Soul und Jazz

Country ist ein Genre, an dem Anna Hengelhaupt hängt. Soul ist ein weiterer Schwerpunkt, der im souligen Pop von "What About Love?" zum Tragen kommt, ebenfalls eine edle Ballade als Opener auf der KN-Bühne. Die Sängerin Joss Stone sei künstlerisch für sie eine wichtige Leitfigur, wie Amy Winehouse. Und Norah Jones, denn auch jazziger Pop liegt der Singer-Songwriterin am Herzen – wovon ein Stück über die Hartnäckigkeit von Gedankengängen zeugt, für das es noch keinen Titel gibt. „Das ist ganz verrückt: Bei einigen Songs ist ein Titel da, ohne überhaupt drüber nachzudenken, das ergibt sich ganz organisch aus dem Prozess. Bei anderen fällt es mir richtig schwer“, sagt sie. Etwas forscher klingt "On The Run" – ein heißer Kandidat für den Titel des kommenden Albums – „auf dem Weg sein, auf der Suche sein, das Ziel zu finden“.

So können Sie spenden Die KN-Bühne lädt täglich außer montags um jeweils 20 Uhr zur Vorstellung auf kn-online.de. Damit bietet sie den vom Veranstaltungsverbot der Corona-Krise besonders hart getroffenen freien Künstlern eine Plattform. Spenden gehen auf das Konto von „KN hilft e.V.“ bei der Fördesparkasse ( DE 05 2105 0170 1400 2620 00). Die Summe wird wöchentlich unter den beteiligten Künstlern aufgeteilt).

Nach Gesangsstudium noch Ausbildung zur Berufsmusikerin

Gefunden hat Anna Hengelhaupt eins in der Musik – „absoluter Lebensmittelpunkt“. Nach ersten Schritten in musikalischer Früherziehung mit drei Jahren lernte sie Querflöte und Klavier, doch am wichtigsten bleibt der Gesang. Ans erfolgreiche Gesangsstudium hat sie eine Ausbildung zur Berufsmusikerin für Jazz- und Popularmusik in Hamburg drangehängt, die sie in diesem Jahr abschließen will. Parallel zu ihrer Stelle als Musiklehrerin in Teilzeit, die ihr während der Pandemie ihre Existenz sichert, da alle geplanten Konzerte der Line Walkers ausfielen. Weshalb Anna Hengelhaupt auch nur 200 Euro der KN-Bühnen-Spenden in Anspruch nehmen und den Rest unter den Künstlerkollegen verteilen lassen möchte.

