Adam Angst: Punkrock-Neintologen in Weiß

Nachdem das Freiburger Trio The Deadnotes ihren Part als Support mit einer eigenwilligen Indie-Noise-Punk-Performance erfüllt haben, leitet die Pausenmusik zum Headliner über, und man darf es schon Chuzpe nennen, die Pause mit dem Schmusepopsong "Ich lieb dich" von Pur zu beenden.

Und dann heißt es "ich will hier raus!"

Egal, schnell das Gehörte verdrängen und der Opener "Flieh von hier" eignet sich dazu bestens, denn es ist ein Aufruf zum Ausbrechen aus dem bürgerlichen Leben mit Büroalltag und dem Stress, den man angeblich braucht. „Ich will hier raus, ich muss hier raus“ brüllt Sänger Felix Schönfuss stellvertretend für diejenigen, denen solche Gedanken häufiger durch den Hirnkasten rattern. Schönfuss ist eher der adrette, smarte Typ und wie die Band in Weiß gekleidet, was Anlass zu Gemecker aus der Szene gibt, alles komprimiert im Song Punk mit typischem Drei-Akkord-Riff und einem Solo von David Frings, das fast zu gewollt simpel klingt.

Das Pumpen-Publikum ist von Anfang an unter Strom

Das Publikum, gut gemischt aus jung und älter, ist von Anfang an unter Strom; Pogo, Crowdsurfing und der bekannte kreisende Circle Pit sind ohne langen Vorlauf Teil der Huldigung an die Band und besonders gern grölt man einstimmig Textfetzen wie „Tetrahydrocanabinol“ oder Zeilen wie „Wir werden alle sterben“. Das ist gewiss, aber bis dahin ist es, wenn es glatt läuft, noch ein langer Weg, auf dem man mal äußern könnte „Was der Teufel sagt“ und Gastgeberin Tanja einmal die hippe und „blöde Pampe ins Gesicht reiben“ oder im Statusmeeting „einfach auf den Tisch steigen, mir meine Hose runter ziehen und meinen Arsch zeigen“. Macht man aber nicht, denn wir sind „Immer noch“ in Deutschland, und da zeigt man als Mitglied im Sportschützenverein auch Außerirdischen, wo die Gartengrenze ist.

Protest gegen die Schieflage der Welt

Adam Angst reißen viele (links-)relevante Themen an wie kasernierte Auslandsurlaube ("Alle sprechen Deutsch"), verkappte rechte Politiker ("D.I.N.N.") oder die Ich-hab-von-nichts-gewusst-Haltung ("Blase aus Beton"). Die Band spielt ihr Set tight auf den Punkt und man muss schmunzeln, wenn sie im Zugabenteil den Ärzte-Song "Junge" (in dem es um die Sorgen der Eltern ob der Zukunft des Sohnes geht) covern, da die Eltern von Sänger Felix Schönfuss auch im Saal sind. Im letzten Lied "Splitter von Granaten" von 2015 drücken Band und Publikum die letzte Energie aus den Leibern, um ihren Protest gegen die beständige Schieflage der (politischen) Welt hinaus zu brüllen. Adam Angst verbreiten erfolgreich ihre Neintology – und das mit ziemlich guten Hooklines.

