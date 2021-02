Kiel

Damit wollen die Komödianten nicht weniger, als ihrem Publikum im Traum erscheinen. Und so geht am 26. und 27. Februar ihr „Schlaftheater“ über die Bühne. Oder besser durch den Hörer.

Träume von Liebe, Literatur und Schwabenland

Liebes- oder Albtraum, Tag- oder Literaturtraum, Abenteuer oder Erotik? Sogar ein „Schwabentraum“ ist im Angebot. Anruf genügt. Mail geht auch. Da darf sich der Zuhörer seinen ganz persönlichen Termin plus Neigungsgebiet auswählen – und wird zum Wunschtermin zurückgerufen. „Ein Experiment“, sagt Markus Dentler. „Wir kriechen dem Publikum quasi durch den Hörer ins Ohr.“ Mit Geschichten, Gedichten, Liedern – alles ist möglich. Bevor es losgeht, können sich Zuhörer und Schauspieler auch erst mal im Smalltalk beschnuppern. Das alles kann zwei Minuten dauern, aber auch zehn oder fünfzehn. Das Überraschungsmoment ist also beträchtlich. Und: Wann hat der Zuschauer sonst Gelegenheit, mal mit Schauspielerin oder Schauspieler zu sprechen? „Im Idealfall“, glaubt Rafaela Schwarzer, „taucht das, was Zuhörer oder Zuhörerin da erleben, nachts im Traum wieder auf.“

Sehnsucht nach Theater und Publikum

Rafaela Schwarzer ist dabei, Ivan Dentler und auch sein Bruder Isaak, der im normalen Leben am Theater Frankfurt engagiert ist und neben Wolfram Koch und Margarita Broich feste Größe im Tatort Frankfurt. Entstanden ist das Projekt aus der Sehnsucht der Theatermacher – nach der Bühne, nach den Zuschauerinnen und Zuschauern. „Wir waren einsam“, sagt Markus Dentler und zeigt wehmütig auf das Bühnenbild zu Becketts Das letzte Band, das noch auf der Bühne steht. „Wir vermissen unser Publikum. Und wir wollen zeigen, dass es uns gibt.“

Außerdem habe man im Streaming nicht wirklich die passende Form gefunden, um das Theater zu vermitteln. „Da fehlt der unwiederbringliche Moment“, sagt Ivan Dentler, „der direkte Kontakt.“ Die Intimität, die sich am Telefon herstellen könnte, findet er elektrisierend. Und Rafaela Schwarzer sagt: „Das Format hat viel mit Vertrauen zu tun.“

Programm von Struwwelpeter bis Edgar Allan Poe

So sind sie auf das Gedankentheater gekommen, ganz im Sinne von Abstandsregeln und Kontaktbeschränkung. Dass die Bildebene fehlt, finden die Vier dabei gar nicht so schlimm. „Im Gegenteil“, sagt Ivan Dentler, „beim bloßen Zuhören bleibt auch mehr Raum für eigene Bilder.“ Und Rafaela Schwarzer ergänzt: „Mit der Kraft von Stimme und Sprache regen wir die Fantasie an.“

Von Edgar Allan Poe, unter dessen Gedichten Ivan Dentler jede Menge gefunden hat, die schon im Titel „Schlaf“ oder „Traum“ tragen, über den Struwwelpeter bis zu Heinrich Heine und zum Hohen Lied der Liebe reicht das Programm, möglicherweise sogar bis in das schwäbische Kochbuch der Dentler-Familie. „Wir machen Theater“, so Direktor Markus Dentler, „das in keine Schublade passt.“

Fr., 26., und Sa., 27. Februar, jeweils 18-20 Uhr. Die Aktion ist kostenlos; es darf gespendet werden. Anmeldung ab sofort unter Tel. 0431/553401, Mail: theater@komoediantentheater