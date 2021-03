Kiel

Vom künstlerisch inspirierenden Gegenüber, der geliebten Lebensgefährtin, sind im gerade erst gemeinsam neu gebauten Haus auf Sylt im Gemälde "Julies blauer Malkittel" nur hingeworfener Stoff, ein Paar Lederpantoffeln und die Werbung für die ausgewählte Zentralheizung übriggeblieben – aber so haptisch erfasst, dass man mit dem Künstler hofft, die gerade zu jung verstorbene Ehefrau könne die Sachen trotz des Schicksalsschlags von 1927 doch noch einmal fassen, anziehen und durchblättern …

Albert Aereboe: Monografische Ausstellung mit gut 60 Objekten

Solche Momente im Auge des Betrachters sind enorm häufig in der Kieler Kunsthalle und ihrer sehenswerten neuen monografischen Ausstellung zum Schaffen des Lübecker Malers Albert Aereboe. Kaum eines der gut 60 Objekte ist hier ohne Tiefe, Menschenporträts zeichnen interessante Typen, Stillleben begeistern mit hervorragender handwerklicher Qualität. Besonders faszinierend wirkt aber das stilistische Spektrum, das hier in sieben biografischen Stufen aufgefächert wird. Ohne jemals die eigene Handschrift dabei zu übertönen, scheint sich Aereboe ständig auf Kunstströmungen wie den Jugendstil, den Expressionismus oder Kollegen wie Ferdinand Hodler, van Gogh, Christian Schad oder Picasso zu beziehen. Oder er rekurriert, schon als Kind nachhaltig begeistert vom berühmten Memling-Altar im heimatlichen Dom, auf Alte Meister wie Albrecht Dürer.

Magischer Realismus: Meisterwerk "Der Einsiedler" von 1927

Kunsthallen-Direktorin Anette Hüsch freut sich, die hoffentlich beständige Wiederöffnung des Hauses nach dem Corona-Lockdown gerade mit dem Werk eines Künstlers feiern zu können, der mit seinem ikonenhaft „neusachlichen" und zugleich so wunderbar geheimnisvollen Rundbild-Meisterwerk "Der Einsiedler" von 1927 und einer Handvoll weiteren Arbeiten zwar zum Kernbestand der eigenen Sammlung zählt, aber zugleich jenseits von Schleswig-Holstein eher unbekannt geblieben ist: „Der Teil seines Werkes, der am bekanntesten geworden ist, sind die Arbeiten aus den Zwanziger Jahren, ganz fein gemalt in Neuer Sachlichkeit und Magischem Realismus."

Leihgaben aus privater Sammlerhand

Ausgehend davon und vom entsprechenden Ausstellungstitel „Zauber der Wirklichkeit" haben sich die Kuratorin Regina Göckede und ihre Assistentin Anna Elisabeth Widdecke auf die Suche nach einem Gesamtbild des künstlerischen Schaffens von Aereboe gemacht, das zuletzt 1983 in der Kunsthalle Thema war. Aufwendig war vor allem das Aufspüren von Leihgaben und Nachlässen aus privater Sammlerhand, die etwa die Hälfte der Exponate ausmachen. Sogar Julie Aereboe-Katz ist berücksichtigt: mit ihrer postimpressionistischen "Frau in Dünen" (ca. 1925-27), raren Fotos oder Stoffresten (einer ihrer Lampenschirm-Seidenmalereien) aus der ausgebombten Berliner Wohnung.

Spätwerk mit Abstraktionen in Picasso-Traitionslinie

Die Ausbeute ist bemerkenswert vielschichtig und wird auf unterschiedlich farbstarken Wänden im coronaschutzkompatibel großzügig gegliederten Hauptgeschoss überzeugend präsentiert. Von der Galerie aus dringt man mit Aereboe dann noch in ganz neue stilistische Dimensionen vor. So mündet seine Faszination an der Maske, der man schon im Karneval-Frühwerk von 1917 begegnet, über den 1947 tödlich erstarrten Kopf Johannes des Täufers in den abstrakten 50er-Jahre-Farbflächen der Masken auf der Picasso-Traditionslinie. Und bleibt doch echt und eigenständig.

Infos zur Ausstellung

Kunsthalle Kiel: Zauber der Wirklichkeit – Der Maler Albert Aereboe. 20. März bis 5. September. Di-So 10-18, Mi 10-20 Uhr. Katalog (184 S., 90 Abb., 29 Euro), Audioguide via App, Begleitheft für Kinder, Führungen nur entsprechend des Infektionsgeschehens nach Vereinbarung.

Factbox:

Der Lübecker Maler Albert Aereboe (1889 – 1970)

Albert Aereboe, am 31. März 1889 in Lübeck als Sohn des Dom-Pastors und einer Kaufmannstochter aus Riga geboren, zog nach einer Ausbildung als Kirchendekorationsmaler in Berlin zurück nach Lübeck und besuchte dort eine private Kunstschule. Von 1912 bis 1916 studierte er Malerei an der Münchener Akademie der Bildenden Künste. 1919 übernahm er die Leitung der Klasse für Dekorative Malerei an der Staatlichen Kunstgewerbeschule in Kassel und wurde dort 1923 Professor. Hier lernte er seine Frau, die Bremer Künstlerin Julie Katz, kennen, die als Professorin die Klasse für Textiles leitete. Um sich ganz auf die eigene Kunst konzentrieren zu können, wechselte das Künstlerpaar 1925 nach Sylt. Doch schon im März 1927 starb Julie an einer Infektion. Nach dem Verkauf seines Hauses siedelte Aereboe 1939 von Sylt nach Berlin über. Von 1943 bis 1958 lebte er erneut auf Sylt. 1959 bezog der Künstler eine kleine Atelierwohnung in Lübeck, wo er am 6. August 1970 starb. Auf eigenen Wunsch wurde er auf Sylt beigesetzt.