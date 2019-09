Wer hätte das gedacht, dass sich an einem trüben Dienstagabend so eine Konzertperle entdecken lässt? Tja, alle diejenigen, die sich vorher bei YouTube schlau gemacht haben über das formidable Moskauer Trio Pompeya, das in der Hansa48 in Kiel das Publikum vom ersten Song an zum Tanzen brachte.