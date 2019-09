Die Nighthawks beglücken das Publikum

Kiel

Bassist Dal Martino, der gemeinsam mit Reiner Winterschladen (Trompete und Flügelhorn) 1995 die Band ins Leben rief, erinnert sich auf der Bühne bestens gelaunt an die Anfänge, als man noch als Duo frickelte. „Nur wir zwei und die Drum-Maschine – war ´ne schöne Zeit!“, frotzelt er mit ironischem Schulterblick in Richtung des Schlagzeugers Thomas Alkier. Der grinst bloß.

Man kennt sich, man mag sich. Das ist in jeder Phase des Konzertabends zu spüren. Menschlich und musikalisch passt hier alles bestens zusammen. Aus dem Frickel-Duo im Probenraum wurde eine höchst erfolgreiche Band mit inzwischen zehn Alben und drei German Jazz Awards in Gold.

Hausgäste im KulturForum

Der neueste Streich heißt „Next To The Roxy“, ein Live-Album, das vor 800 Zuschauern in der Hamburger Fabrik aufgenommen wurde. Ganz so viele passen zwar nicht ins KulturForum, aber die Stimmung des Publikums ist vermutlich ähnlich gelöst und erwartungsfreudig.

Die Nighthawks sind im KulturForum beinahe schon Hausgäste, die bereits häufiger gastierten und sich eine Fan-Gemeinde erspielt haben. Gleich das Opener-Stück „The Consul Is Driving“ vom Album „Today“ von 2010 nimmt Einen - passend zum Titel - mit auf eine Reise.

Der Sound fließt filmisch

Pulsierende elektronische Klänge von Keyboarder, Pianist und Perkussionist Jürgen Dahmen, der das Geräusch eines startendes Autoanlassers als Gimmick mit eingepflegt hat in den Sound, werden getriggert Jörg Lehnhardts funkiger Gitarre, dazu legen Bass und Drums ihr wogendes Fundament. Reiner Winterschladen lässt seine gestopfte Trompete beredt erzählen. Der ganze Sound ein dichtes Gewebe, das die Zuhörer umhüllt.

Sehr dynamisch und nach vorne gehend, erreicht man irgendwann das eingängige, catchy Thema und damit immer wieder neue Plateaus und Ebenen. Insgesamt fließt der Sound sehr filmisch. Klar und melodisch spielen sich mal die Keys in der Vordergrund, dann wieder Gitarre oder Trompete. Dabei entstehen keine Brüche im Flow, man bleibt immer im Kontakt.

Standing Ovations

Der Nu-Jazz, gespeist aus Fusion, Funk, 70er-Jahre-Prog-Rock und Electro, funkelt vielgestaltig und hat für viele Geschmäcker etwas in petto. Wo es dem einen vielleicht mal zu gniedelig wird, geht dem anderen gerade das Herz auf.

Wunderbar das bei dieser Tour erstmals live gespielte „Hace Mucho“ mit der strahlenden, mexikanisch angehauchten Trompete von Reiner Winterschladen. Temperamentvoll und leichtherzig das Stück „Still Happy“.

Die Virtuosität gepaart mit Lockerheit der Band sind ein Vergnügen. Für so viel Können, Spiellust und -laune revanchierte sich denn auch das Publikum mit Standing Ovations.