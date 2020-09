Kiel

Bereits in den ersten fünf Minuten des Sets unterläuft Rapper Kaas ein entscheidender Fehler. Hält er doch das Mikrofon mit der typischen Mitsing-Bewegung in Richtung des Publikums, um dann festzustellen: "Ach ja, ihr dürft ja gar nicht." Übel nimmt das dem Freigeist, der zu Beginn des Abends aussieht, als hätte er sich mit verbundenen Augen im Second-Hand-Geschäft eingekleidet, natürlich niemand.

Ein Wirbelsturm aus Kostümwechseln, Comedy-Einlagen und wahnwitziger Ansagen pustet innerhalb von Minuten sämtliche Behäbigkeiten der Kulisse weg. Zufall ist das nicht. Stattdessen scheint es, als haben sich Kaas, Bartek, Tua und Maeckes ganz bewusst Gedanken darüber gemacht, wie sie ihren schwitzigen Wahnsinn desinfizieren und coronagerecht auf die Bühne bringen.

Getanzt wird pandemiekonform

Das Quartett lässt im eineinhalbstündigen Set kaum Wünsche offen, liefert Hits wie "Grille", "Ventilator" und "Vodka Apfel Z". Vom Publikum wird die Mühe mit Kopfnicken, Stampfen und Applaus gewürdigt. Die Wedel-Bewegungen bei "Ventilator" werden regelkonform von den Sitzpaaren mit jeweils einem Arm ausgeführt. Das Skelett ("Schüttel dein Skelett") wird aerosolfrei im Sitzen geschüttelt. Geht doch.

Zugegeben: Ein Großteil der anwesenden Gäste hatte wohl frühestens in fünfzig Jahren damit gerechnet, Freude am Stuhltanz zu haben. Als absolutes Highlight schmeißt Bartek sich in sein Roboter-Alter-Ego aus dem "Bessa, Bessa"-Video und liefert eine einwandfreie Kleinkünstler-Performance ab.

Dass Quatsch und Tiefgang sich nicht ausschließen, beweist das Quartett mit Songs wie " Europa", das vom Umgang mit Flüchtlingen handelt, oder "Schneeweiß", bei dem Kaas fast ganz in schwarz mit leuchtenden Augen und einem fluoreszierenden Skelett über die Bühne schreitet und das mit Ausschnitten Greta Thunbergs "How dare you"-Rede beginnt.

