Als Motto für ihre kommende Tour haben sich Die Prinzen „30 Jahre - 30 Hits - 30 Städte“ gewählt - und eine davon ist Kiel. In der Wunderino Arena gastiert das Pop-Septett aus Leipzig auf Jubiläumstour am 4. April 2023. Im Gepäck: ihr neues Album „Krone der Schöpfung“, das am 28. Mai erscheint.