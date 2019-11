Konzert, Kino und Heimat für allerlei Gruppen: Seit 40 Jahren besteht das Kommunikations- und Kulturzentrum Pumpe in der Haßstraße in Kiel. Der Geburtstag am Donnerstag bietet Gelegenheit zum Rückblick auf eine bewegte Geschichte. Problematisch ist immer wieder die finanzielle Ausstattung.