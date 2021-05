Rendsburg

Im Herbst des laufenden Jahres will man die Sache aber noch vorsichtig angehen, dafür kann Mozarts Zauberflöte auch auf 100 Minuten zusammenschnurren. Opernchefin Kornelia Repschläger hält mit Erich Wolfgang Korngolds Musiktheater Die stumme Serenade außerdem eine interessante Ausgrabung parat, die mit nur sieben Orchestermitgliedern und kompakter Mischform aus Operette und Filmmusik-Revue das Zeug zum Eröffnungsschlager hat. Händels Xerxes soll im Januar die Barockoper in den Fokus rücken – auch noch in eingedampfter Version.

Schauspiel-Uraufführungen mit Schleswig-Holstein-Bezug

Im Schauspiel will Spartendirektor Martin Apelt einerseits ein klassisches „deutsches Tritychon“ mit Kabale und Liebe, dem Urfaust und Die Leiden des jungen Werther anbieten. Andererseits tummeln sich Uraufführungen mit Schleswig-Holstein-Bezug und Unterhaltungsfaktor. Peter Schanz destilliert für das Ensemble die schon länger geplante deutsch-dänische Struensee-Saga in Der Leibarzt, sein König und beider Frau, hat aber auch aktuellere norddeutsche Befindlichkeiten in Fischbrötchenblues im Blick. Constanze Behrends verortet griechische Heldenmythen in Odysseus meerumschlungen neu zwischen Nord- und Ostsee. Und Wolfgang Hofmann soll Klaus Manns Mephisto aus der Romanform für die Bühne adaptieren.

Peer Gynt im Ballett

Dazu passt irgendwie ja auch, dass Ballettchef Emil Wedervang Bruland Ibsens Peer Gynt in Tanz fasst, bevor er wieder Jungen Choreografen in seiner Kompagnie die Chance zur individuellen Ausdrucksentwicklung gibt, „die für mich selber früher so wichtig war“.

Landestheater SH: Theaterpädagogik wird großgeschrieben

Für alle Altersstufen: Auffällig ist am Landestheater die enorme Aktivität in Sachen Theaterpädagogik, entweder an Kooperationsschulen, am Nordkolleg oder der Uni Flensburg sowie mit „Jungem Theater“ (beginnend mit Leonard Evers Märchenvertonung Gold! ab 6 Jahren) – und natürlich Puppentheater. Letzteres will Spartenleiterin Sonja Langmack mit dem neuen Krimi Heringstage auch wieder Erwachsenen nahe bringen.

Orgelsinfonie und mehr: Landessinfoniker ehren Camille Saint-Saens

Die werden sich an drei von Generalmusikdirektor Kimbo Ishii dirigierten Sinfoniekonzertprogrammen erfreuen können. In ihnen wird von September bis Dezember des 100. Todestages von Camille Saint-Saens gedacht. Zum Beispiel spielt Streicherstar Alban Gerhardt beide Cellokonzerte des Pariser Meisters.

Die finanzielle Situation im Dialog mit den Gesellschaftern

Die finanzielle Situation, so lässt Ute Lemm als LT-Geschäftsführerin durchblicken, erweist sich derzeit als etwas trügerisch positiv: „Ein Jahr Kurzarbeit bedeutete eine ganz neue Situation, da Personalkosten nunmal an Theatern einen besonders hohen Kostenfaktor bedeuten. Das nun Eingesparte kommt zunächst der Gesellschaft für die kommende Saison zugute. Aber zugleich müssen wir, wenn wir nun wieder voll spielen und niemand mehr in Kurzarbeit haben wollen, weiter mit deutlich geringeren Einnahmen rechnen.“ Neben der verordneten geringeren Kapazität wisse man ja noch nicht genau, wie mutig das Publikum tatsächlich zur Rückkehr bereit sei. Außerdem erinnerte die Intendantin an den Investitionsstau, der noch aus dem finanziell besonders heiklen vergangenen Jahrzehnt resultiere.

Corona-Stufenplan wirkt sich wohl nur auf Zuschauer-Kapazitäten aus

Lemm sieht gewisse Chancen für die Aufstockung der Zuschauer-Kapazitäten auf Grundlage des neuen Corona-Stufenplans. Man müsse das mit einer ohnehin weiter greifenden 50-Prozent-Deckelung allerdings jeweils im Kontext der sehr unterschiedlichen Raumgrößen betrachten, die das viel reisende Landestheater bespielt. Für die gerade vorgestellte, bis Ende des Jahres noch coronabedingt demonstrativ vorsichtige Saisonplanung habe der Stufenplan wohl eher keine Bedeutung. Denn in den Theatern wirken sich Hygienepläne und die versicherungstechnischen Anforderungen der Unfallkasse wesentlich stärker auf die Spielmöglichkeit auf den Bühnen aus, als die zugelassene Zuschauerzahl. Lemm: „Wir haben unser großes Anpassungsvermögen aber in den vergangenen Monaten häufig bewiesen und werden sicher hier und da reagieren. Aber wir wollen auch unbedingt das Vor und Zurück vermeiden, was immer wieder besonders viel Kraft gekostet hat.“