Lübeck

Lübecks Schauspielchef Pit Holzwarth schaut mit Wohlgefallen, aber nicht mit Selbstgefälligkeit auf 15 Jahre am Theater in der Beckergrube. Es sei gerade im gegenseitigen kreativen Aneinanderreiben in dem Haus gelungen, „die Vielstimmigkeit der Gesellschaft abzubilden“.

Pit Holzwarth bezieht seinen Nachfolger für Stings "The Last Ship" ein

Mit Berufung des Regisseurs Malte C. Lachmanns sieht er seine Nachfolge gut bestellt und hat ihn gleich für die Inszenierung von Stings Musical "The Last Ship" engagiert, das ab dem 11. Februar das Große Haus rocken soll. Bezug zur Gesellschaft und Lübeck? Na klar, die Werftenkrise, Aufstieg und Niedergang der Flender Werft.

Mirja Biel soll Heinrich Manns Roman "Der Untertan" inszenieren

Holzwarth schließt in seiner letzten Spielzeit außerdem den Kreis von sieben Mann-Familie-Produktionen: Mirja Biel soll nun Heinrich Manns Roman "Der Untertan" zum Saisonstart am 14. August in Szene setzen. Er selber verabschiedet sich im Kontext von „Wendepunkten, Krisen, Katastrophen“ mit Shakespeares "Hamlet" und einer eigenen Spurensuche mit Neil-Young-Songs: "Journeys through Past and Future". Mit Roland Schimmelpfennigs moderner "Odyssee" (Regie: Andreas Nathusius) und dem satirisch-sozialkritischen "Automatenbüfett" von Anna Gmeyner. Das verfemte Volksstück von 1932 über Hinterzimmer-Nationalismen und -Antsemitismus soll Zino Wey auf die Kammerspiele-Bühne bringen, der in Stuttgart und Mannheim Aufmerksamkeit erregte.

Gebremste Opernsparte: "Madame Butterfly" am Horizont

Ganz so anregend erscheint die Saison der immer noch durch Corona gebremsten Opernsparte (noch) nicht. Mit einer Arien-Gala-Serie will Operndirektor Stefan Vladar ab 19. September schwer gebeutelte Sängerinnen und Sänger wieder ins Rampenlicht holen und „entschädigen“. Groß wird erst wieder mit Puccinis "Madame Butterfly" gedacht, hoffentlich irgendwann 2022. Ansonsten hat sich die Sparte vorsorglich nur bis Dezember festgelegt. Zum Start am 3. September dirigiert Vladar in der Benjamin-Britten-Trilogie die Rarität "Owen Wingrave" und hat dafür mit Ex-Glyndebourne-Produktionsleiter Stephen Lawless einen britischen Regie-Nestor an die Trave gelockt. Donizettis köstliche Theater-Parodie "Viva la Mamma!" soll für buffoneske Laune sorgen. Und die Lübecker 20er-Jahre-Komödien-Version von Erich Wolfgang Korngolds "Die stumme Serenade" lädt zum Vergleich mit dem Landestheater SH ein. Das Kieler Ballett gastiert mit "Das Bildnis des Dorian Gray".

Stefan Vladar plant zunächst nur die halbe Saison

Im Konzert will Vladar zunächst Beethovens Pastorale nachholen und Dvoráks Achte dirigieren. Danach gibt es ein nordisches Paket mit Sibelius, Grieg und Gade. Und dann wird man sehen.

Corona-Schäden eher ideell als wirtschaftlich - Theatercard im Testlauf

Der Geschäftsführende Theaterdirektor Caspar Sawade weiß um die Corona-Schäden, obwohl er wirtschaftlich durch Kurzarbeit und Kostensenkungen kaum welche zu verzeichnen hat. Nur etwa 9000 Besucherinnen und Besucher konnte man unter dem Strich noch inklusive Modellprojekt-Öffnung ins Haus locken. Normal sind hier gut 180000 ... Im August soll, flankiert durch viel Aktivität im Jugendbereich, aber neu durchgestartet werden. Am 28. Juli beginnt der Vorverkauf unter anderem mit einem interessanten „Theatercard“-Test für 25, 50 und sogar 100 Prozent Nachlass pro Ticket.

Streaming keine echte Alternative für die Zukunft

Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Petereit gibt sich unterdessen kämpferisch gegen jedwede Einsparungsbegehrlichkeiten: „Wer nach Corona meint, das Theater durch Streams ersetzen zu können, der hat sie nicht alle...“ Er vernehme das Scharren der Hufe und registriere brennende Herzen: bei allen im Haus – und besonders im Publikum.