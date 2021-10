Kiel

Mit Tieren sprechen, ihnen Geheimnisse anvertrauen und echte Freundschaften pflegen – davon träumen viele Kinder. In der Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ ist das möglich. Bisher sind elf Bände von Autorin Margit Auer erschienen.

Seit dem 14. Oktober läuft auch die Verfilmung der Bücher in den Kinos. Darin muss sich das Mädchen Ida nach einem Umzug in einer neuen Klasse zurechtfinden. Hilfe bekommt sie von einem magischen Fuchs. Und auch ihr Klassenkamerad Benni bekommt ein besonderes Tier an seine Seite.

„Die Schule der magischen Tiere“: So gewinnen Sie Tickets für den Kinofilm am Freitag, 22. Oktober

