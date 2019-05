Dublin

Die 90er Jahre ohne die Spice Girls? Schwer vorstellbar. Die fünf Frauen galten als die Girlband schlechthin. Nach Jahren der Trennung stehen sie am heutigen Freitag erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne – zumindest fast. Victoria Beckham fehlt, wenn in Dublin die Comeback-Tour „Spice World“ startet.

Spice Girls : Erst herrschte Frust wegen Posh-Absage

„Posh Spice“ hatte schon vor Monaten angekündigt, nicht bei der Tour dabei zu sein. Laut der britischen Zeitung „The Sun“ soll sie trotzdem geehrt werden – mit zwei speziellen Abschnitten im Konzert. Wie das Boulevard-Blatt eine nicht näher genannte Quelle zitiert, habe die Absage erst für Frust in der Band gesorgt. Jetzt wollen die Spice Girls aber trotzdem zeigen, dass Beckham ein wichtiger Teil der Band-Geschichte ist – und sie entsprechend würdigen.

„Immer ein Spice Girl“, schrieben sie im Vorfeld der Tour auf ihrem Instagram-Profil und verlinkten Beckham. Die revanchierte sich postwendend und wünschte der Band viel Erfolg bei ihren Konzerten.

75.000 Fans werden zum Auftakt der Tour in Dublin erwartet. Insgesamt zwölf Auftritte sind in Großbritannien und Irland geplant. Die 90er Jahre sind also zurück – zumindest für kurze Zeit.

Von RND