Die Theater in Kiel, Lübeck und Rendsburg starten durch

Kiel/Rendsburg/Lübeck

Neben dem Sommertheater legt das Kieler Opernhaus am 15. August mit dem „Dschungelbuch“ los, die erste Premiere steht hier am 29. August mit Puccinis „Madame Butterfly“ an.

Freier Vorverkauf am Theater Kiel ab 10. August

Ab Donnerstag, 5. August, haben die Kieler Theaterkassen im Opern- und im Schauspielhaus wieder regulär geöffnet: dienstags bis freitags von 10 bis 18, sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Ab sofort startet der Vorverkauf für die Spielzeit 2021/22 exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten, der freie Verkauf dann am Dienstag, 10. August. Kartenbuchungen sind auch unter Tel. 0431 / 901 901 sowie online auf www.theater-kiel.de möglich.

In Kiel werden die Hälfte der Plätze belegt

In Kiel beginnt der Vorverkauf jetzt zunächst für alle Vorstellungen im August und September, danach in der Regel immer am letzten Donnerstag eines Monats für den übernächsten Monat. Dann werden auch die Spieltermine online veröffentlicht. Der Vorverkauf für das Weihnachtsmärchen ist ab 2. November, für die Silvestervorstellungen ab 23. November vorgesehen. Nach derzeitigem Stand können nach dem Duo-Schachbrettprinzip in allen Häusern knapp 50 Prozent der Plätze belegt werden – Änderungen sind aufgrund der Corona-Pandemie auch weiterhin möglich.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Theater Lübeck startet mit „Der Untertan“

In Lübeck können jetzt für die Spielzeit 2021/22 Abonnements abgeschlossen werden. Neu angeboten wird hier eine Theatercard für alle, die für die Dauer von zwölf Monaten alternativ 25, 50 oder 100 Prozent Ermäßigung auf den Normalpreis bietet. Im freien Vorverkauf gibt es ab sofort Karten für die Vorstellungen im August und September (Di-Sa 10-13, Di-Fr 14 -18.30 Uhr, Tel. 0451/399 600, www.theater-luebeck.de). Los geht es im Großen Haus am 14./15. August mit „Der Untertan“ nach dem Roman von Heinrich Mann.

Landestheater lässt zunächst die Puppen tanzen

Am Schleswig-Holsteinischen Landestheater öffnen die Theaterkassen dann am 12. August. Nach dem „Vorspiel“ mit Puppentheater unter freiem Himmel (ab 14. August) und einigen „Vorhang-auf“-Auftaktveranstaltungen steht am Rendsburger Stadttheater am 4. September die Uraufführung des Auftragswerkes „Der Leibarzt, sein König und beider Frau“ von Peter Schanz an. (Info: www.sh-landestheater.de)