Die drei !!! sind das weibliche Pendant der drei ???, der anderen Satzzeichen-Nachwuchsdetektivs-Fraktion aus dem Kosmos-Verlag. Zwar haben die Freundinnen Kim, Franzi und Marie erst später mit dem Ermitteln begonnen als ihre jungmännlichen Kollegen. Doch seit 2006 haben sie in Büchern und Hörspielen auch schon mehr als 80 Fälle gelöst.

Im verlassenen Theater geschehen unheimliche Dinge

In ihrem Leinwanddebüt will das Trio bei einer „ Peter Pan“-Aufführung in einem leerstehenden Theater mitwirken. Mit den Einnahmen soll das Etablissement endlich renoviert werden. Plötzlich geschehen in den alten Gemäuern unheimliche Dinge. Offenbar soll die Aufführung verhindert werden. Wer und was steckt dahinter?

Die Außenansicht des verfallenen Kulturtempels lässt sich optisch nicht wirklich mit dem immer noch relativ prachtvollen Innenleben zusammenbringen. Aber sonst gibt es kaum etwas zu meckern. Die Story ist spannend aufgezogen, das Drehbuch hält viele mögliche Verdächtige parat, die Bilder sind kinotauglich und die meisten Erwachsenencharaktere zwar überzeichnet, jedoch nie grob karikaturesk verzerrt.

Zudem sind Lilli Lacher (Kim), Alexandra Petschmann (Franzi) und Paula Renzler ( Marie) gut gecasted. Mit ihrem erfrischenden Spiel haben sie sich die Nachwuchsaktricen die Ausrufezeichen redlich verdient!

Filmtitel: „Die drei !!!“Regie: Viviane AndereggenDarstellerinnen: Lilli Lacher, Alexandra Petzschmann, Paula RenzlerFilmlänge: 90 MinutenAltersfreigabe: ab 0 Jahren

Von Jörg Brandes/RND